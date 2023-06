Delegacja z RPA zatrzymana na Okęciu. MSZ wydało komunikat

"15 czerwca br. na lotnisku Warszawa-Okęcie doszło do zatrzymania samolotu z członkami ochrony Prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy. Sytuacja jest wynikiem niedotrzymania standardowych procedur wjazdowych, wymaganych przez stronę polską" – poinformowało w piątek popołudniu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O sprawie od rana piszą media.

Samolot delegacji z RPA zatrzymany na lotnisku

Jak pisaliśmy wcześniej na DoRzeczy.pl, od kilkunastu godzin samolot należący do władz Republiki Południowej Afryki, z blisko 100 osobami na pokładzie, stoi na płycie Lotniska Chopina w Warszawie.

"Jest to jedna z maszyn delegacji prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy, który w czwartek 15 czerwca był w Polsce. Głowa państwa odleciała drugim samolotem do Kijowa, gdzie wraz z przedstawicielami innych państw z Afryki przygląda się skutkom wojny Rosji i Ukrainy (...). Po południu prawdopodobnie samolot odleci do RPA. Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont zapewniła Radio ZET, że pasażerom dowożone są napoje i jedzenie" – podaje rozgłośnia.

Polski resort spraw zagranicznych przypomina, że w dniach 15-17 czerwca 2023 r. odbywa się nadzwyczajna misja pokojowa przedstawicieli siedmiu państw afrykańskich, zainicjowana przez Prezydenta RPA Cyrila Ramaphosę, do Ukrainy i Rosji, z tranzytem przez Polskę. Delegacje z państw afrykańskich – RPA, Komory, Zambii, Senegalu i Egiptu – mają jeszcze dzisiaj spotykać się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim; z kolei w sobotę mają odwiedzić prezydenta Rosji Władimira Putina.

MSZ wydało oświadczenie ws. incydentu

"Na pokładzie samolotu znajdowały się materiały niebezpiecznie, na których wwóz przedstawiciele RPA nie mieli pozwolenia. Ponadto, na pokładzie samolotu znajdowały się osoby, które nie zostały wcześniej notyfikowane stronie polskiej" – komentuje incydent na warszawskim lotnisku Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dołożyło wszelkich starań dla należytego przygotowania wizyty prezydenta Ramaphosy w Polsce. Odbyły się trzy spotkania konsultacyjne, a przedstawiciele MSZ pozostawali w stałym kontakcie z południowoafrykańskim zespołem przygotowawczym Kancelarii Prezydenta RPA oraz Ambasadą RPA w Warszawie" – czytamy w oświadczeniu resortu.

"Strona południowoafrykańska została poinformowana o wszelkich niezbędnych formalnościach do wjazdu delegacji na terytorium RP oraz wymaganych zezwoleniach przewozowych. Prowadzone są działania mające na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji" – podaje dalej resort.

