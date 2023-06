Dzień otwarty w Collegium Intermarium. Debata z udziałem Lisickiego i Ziemkiewicza

"Wydaje się, że okres szkoły średniej, który macie już za sobą powinien być tym czasem, w którym rozwiniecie swoje pasje i zainteresowanie. A to da Wam odpowiedź co do dalszej drogi. Tu opcji jest co najmniej kilka. Możecie iść od razu do pracy, rezygnując z dalszego kształcenia, możecie iść na studia zaoczne i jednocześnie do pracy lub możecie postawić na dalszą edukację by w przyszłości wejść na rynek pracy z większym bagażem wiedzy i umiejętności. Każdy wybór jest dobry, jeśli został podjęty świadomie. Każdy z nas, będąc w waszym wieku stawał przed takim dylematem. My chcemy Wam ułatwić podjęcie tej trudnej decyzji, która w dużej mierze zdeterminuje Wasze całe dorosłe życie. Specjalnie dla Was 20 czerwca od godz. 16:00 otwieramy podwoje naszej uczelni Collegium Intermarium (ul. Bagatela 12, III piętro, Warszawa). Chcemy byście nas odwiedzili, zapoznali się z naszą kadrą naukową, pracownikami administracyjnymi i studentami, którzy w ubiegłych latach zdecydowali, że nasza uczelnia jest również ich uczelnią. A u nas wszystko jest inne niż na zwykłej uczelni. Z wykładowcą możecie porozmawiać o wszystkim, przez cały okres studiów będziemy się Wami opiekować (całoroczny tutoring) tak byście mogli skupić się jedynie na studiowaniu. U nas nawet 'pani z dziekanatu' jest miła i uśmiechnięta" – tak uczelnia zachęca do udziału w dniu otwartym

Program:

16:00 – przywitanie gości i prezentacja kierunków Uczelni oraz zasad rekrutacji (dr Filip Ludwin i dr Bartosz Lewandowski)

16:45-17:45 – debata z udziałem Rafała Ziemkiewicza, Pawła Lisickiego i Cezarego Krysztopy: "Dziennikarz-konserwatysta w dobie deep fake i fake news. O wyzwaniach współczesnego dziennikarstwa"

17:45-18:15 – warsztaty z retoryki prowadzone przez adw. Jerzego Kwaśniewskiego

18:15-18:45 – czas na dodatkowe pytania dla uczestników

