Nowelizacja "lex Tusk". Jest decyzja Sejmu

W środę nad propozycją Andrzeja Dudy pochyliła się sejmowa administracji i spraw wewnętrznych, która poparła zaproponowaną przez prezydenta nowelizację.

W piątek, po drugim czytaniu, posłowie głosowali ws. przyjęcia projektu. Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 235 posłów, w tym wszyscy członkowie klubu PiS (228 posłów), dwóch posłów Kukiz'15 – Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk, trzech posłów koła poselskiego Polskie Sprawy – Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj, oraz dwóch posłów niezrzeszonych – Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler.

Przeciwko przyjęciu projektu głosowało pięciu posłów – Marek Dyduch, Arkadiusz Iwaniak i Anna Maria Żukowska z Lewicy, Stanisław Tyszka z Konfederacji i poseł niezrzeszony Paweł Szramka. Wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej i Polski 2050 nie wzięli udziału w głosowaniu.

Co zakłada prezydencka nowelizacja?

W przyjętej przez Sejm nowelizacji prezydenckiej znalazły się trzy podstawowe propozycje: w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie; odwołanie od decyzji komisji (zamiast do sądów administracyjnych, które mogłyby oceniać decyzję tylko pod kątem legalności) będzie mogło być kierowane do sądów powszechnych; zostaną usunięte tzw. środki zaradcze m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową, zakaz posiadania broni.

Komisja ma się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm (przewodniczącego wskaże premier). Przedstawiciele klubów opozycyjnych już zapowiedzieli, że nie zgłoszą do niej swoich przedstawicieli.

W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała również, że prezydent Andrzej Duda – zgodnie z zapowiedzią – skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 z Konstytucją.

