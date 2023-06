Sejm przyjął uchwałę popierającą wstąpienie Ukrainy do NATO

"Ukraina broni dziś nie tylko swojej państwowości, ale także wspólnych wartości, takich jak demokracja i ład oparty na prawie międzynarodowym. Biorąc pod uwagę poświęcenie narodu ukraińskiego i jego suwerenne prawo do wyboru własnej drogi rozwoju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Jej wojska stają się coraz bardziej interoperacyjne z siłami NATO oraz zdobywają doświadczenie na polu walki. Z wojskowego punktu widzenia wejście Ukrainy do NATO będzie więc korzystne również dla Sojuszu" – czytamy w uchwale, udostępnionej na oficjalnej stronie internetowej Sejmu.

Posłowie zwrócili uwagę na to, że "każdy naród ma niezbywalne prawo do obrony. Oznacza to także możliwość ubiegania się o członkostwo w organizacjach obrony kolektywnej, które prawo to pozwalają skutecznie realizować".

Ponadto, Sejm zaznaczył, że decyzja o wstąpieniu do NATO należy do państwa zainteresowanego oraz państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Co więcej, zdaniem polskich parlamentarzystów, lipcowy szczyt Paktu w Wilnie będzie "kluczowy dla relacji NATO – Ukraina".

"Sprawa jest praktycznie przesądzona"

Według sekretarza generalnego NATO, Ukraina z pewnością zostanie przyjęta do struktur Sojuszu. Jak przyznał, kwestia członkostwa Ukrainy w NATO jest praktycznie przesądzona, drzwi Sojuszu są otwarte, a Rosja nie ma prawa weta ws. rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego.

– Członkowie NATO wielokrotnie oświadczali, że zgadzają się, aby Ukraina została członkiem Sojuszu. Ostatni raz wszystkie państwa członkowskie NATO potwierdziły to na szczycie w Madrycie latem ubiegłego roku. Później jednogłośnie zdecydowaliśmy, że tylko Ukraina i członkowie Sojuszu powinni zdecydować, kiedy przyjdzie czas na oficjalne zaproszenie Ukrainy do NATO. I to w żaden sposób nie zależy od Moskwy i Putina. Nie ma on prawa weta wobec rozszerzenia NATO – powiedział Jens Stoltenberg.

Czytaj też:

Stoltenberg: Ukraina będzie w NATO, Rosja nie ma prawa wetaCzytaj też:

"Konflikt będzie permanentny". Miedwiediew interpretuje słowa Stoltenberga