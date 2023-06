"PiS zagląda nam do kieszeni, do majtek". Zaskakujące słowa celebryty

– Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co w tematach społecznych zrobił PiS przez ostatnie 8 lat, to jest masakra: zniszczenie reputacji lekarzom, nauczycielom, już nie wspomnę o sądach i innych dziedzinach życia – skarży się w rozmowie z serwisem Wprost.pl aktor i celebryta Andrzej Chyra.

Chyra: Trzeba odsunąć PiS od władzy

W wywiadzie artysta oskarża Prawo i Sprawiedliwość o inwigilowanie życia obywateli oraz wskazuje, że dalsze rządy PiS doprowadza do wyjścia z Unii Europejskiej. – Dopóki to jeszcze możliwe, dopóki jeszcze jesteśmy w Unii. Myślę, że Unia nie będzie chciała nas tak łatwo stracić, ale myślę też, że jeśli PiS się utrzyma, będzie ją wykorzystywał ciągnąc z niej, co się da, aż wreszcie Unia da Polsce spokój. Myślę, że to jest plan PiS – przekonywał Chyra.

– Mam poczucie, że ciągle nie rozumiemy, że najważniejszą rzeczą jest jak najskuteczniej, w jak największym stopniu odsunąć PiS od władzy. Ich ciągnący się ogon będzie nam jeszcze przeszkadzał przez długie lata – wskazywał dalej aktor.

Odnosząc się do swojej roli w nowym serialu pt. Sortownia, artysta stwierdził: "Wielu ludzi może się teraz bać. Mamy poczucie, że PiS zagląda nam do kieszeni, do majtek, do wszystkiego".

– Na szczęście do kabiny, w której się głosuje, każdy wchodzi sam i skreśla, co chce (...). Wierzę w to, że ci, którzy się wahają, pójdą głosować – podkreślił Chyra.

