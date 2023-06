"Zapowiada się brudna kampania". Opozycja nerwowo reaguje na zmianę szefa sztabu PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował, że nowym szefem sztabu wyborczego partii będzie Joachim Brudziński, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Do zmiany w sztabie PiS odniosła się w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET Bogdanem Rymanowskim posłanka KO Katarzyna Lubnauer. – Zapowiada się brudna kampania – mówiła polityk.

twitter

– Bardzo chętnie popytamy pana szefa kampanii o kwestię Azotów, kwestię grupy, która kiedyś była bardzo dobrze funkcjonującą, a po rządach ludzi Brudzińskiego notują ogromne straty – atakowała dalej posłanka KO. – Być może zostanie rozbita, przejęta przez Orlen, za długi. W związku z tym, jak on (Brudziński - red.) tak będzie zarządzał kampanią PiS-u jak jego ludzie Azotami, to spodziewam się jeszcze większego zwycięstwa opozycji – podkreśliła Lubnauer.

Paprocka kontra Brudziński

Dziennikarz Radia ZET porównywał też kompetencje szefowej sztabu Koalicji Obywatelskiej Wioletty Paprockiej-Ślusarskiej z doświadczeniem europosła PiS. – Brudziński będzie mieć przewagę? – pytał Rymanowski.

– Jestem przekonana, że pani Paprocka jest bardzo dobrym szefem sztabu, bardzo merytorycznym i profesjonalnym, ale nie mam też żadnych wątpliwości, że pan Brudzinski najpierw powinien wyjaśnić kilka spraw ze swojego życiorysu politycznego, miedzy innymi rzeczy związane z finansami, z kwestią np. jak dużo osób wpłacało na jego kampanię ze Spółek Skarbu Państwa – odpowiedziała Lubnauer.

Posłanka podkreśliła też, że podanie się do dymisji dotychczasowego szefa sztabu, Tomasza Poręby, ma duże znaczenie. – To oznacza, że PiS czuje że przygrywa kampanię. Zauważmy też, że to się stało po marszu 4 czerwca, który był największą tego typu imprezą w historii współczesnej polityki – stwierdziła Lubnauer. – Myślę, że Polacy zerwali się, że ten olbrzym – jakim jest polski naród powstał i chce być przeciwko PiS-wi – tłumaczyła polityk.

– Poręba nie chciał być ojcem porażki, porażka zwykle bywa sierotą, a JoJo (Joachim Brudziński - red.) postanowił ją usynowić – dodała posłanka.