Polska nie będzie musiała przyjmować imigrantów? Nowe doniesienia mediów

Na początku czerwca ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny; przeciwko była Polska i Węgry, podczas gdy Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja wstrzymały się od głosu. Zgodnie z tamtym porozumienie kraje UE albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają kontrybucję (w wysokości 20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta) na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami.

Szwecja, która sprawuje rotacyjną prezydencję w UE, oceniła, że umowa zapewnia "dobrą równowagę" odpowiedzialności wobec osób ubiegających się o azyl i solidarności w Unii. Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser nazwała porozumienie "historycznym sukcesem" UE.

Nieoficjalnie: Polska może całkowicie odstąpić od unijnej solidarności ws. uchodźców

Tymczasem w poniedziałek popołudniu dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon poinformowała, że według ustaleń serwisu, Polska będzie mogła wnioskować o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności – zarówno od relokacji migrantów, kontrybucji finansowej w wysokości 20 tys. euro za nieprzyjętego migranta czy wsparcia operacyjnego.

Informacje takie miało przedstawicielom serwisu przekazać kilku unijnych dyplomatów i ekspertów, którzy brali udział w negocjacjach pakietu migracyjnego. "Chodzi o uwzględnienie sytuacji kraju, który ma specyficzną sytuację geopolityczną oraz już przyjął ponad milion uchodźców" – informuje RMF FM.

Polska będzie mógł wnioskować o odstępstwo od obowiązku wniesienia solidarnego wkładu, ale będzie to musiało zostać ocenione przez Komisję Europejską i zatwierdzone przez Radę – podał cytowany przez serwis unijny dyplomata.

Referendum ws. relokacji imigrantów

Tymczasem kilka dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił w Sejmie, że Polska nie zgodzi się na przymusową relokację imigrantów. Polityk zapowiedział zorganizowanie referendum ws. przyjmowania imigrantów.

Jak tłumaczył dalej polityk, decyzja Unii Europejskiej o przymusowej relokacji imigrantów jest sprzeczna z unijnymi traktatami. – To pokazuje kryzys UE, który dotyka Polskę. Po ataku Władimira Putin na Ukrainę przyjęliśmy miliony uchodźców wojennych. Z Unii Europejskiej otrzymaliśmy około 100 euro na jednego uchodźcę. To jest dyskryminacja i kpina z Polski! – wskazywał dalej polityk.

– Nie zgadzamy się na przymusową relokację imigrantów. Naród polski też się na to nie zgadza i to musi być przedmiotem referendum. My to referendum zorganizujemy! Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć! – dodał lider Prawa i Sprawiedliwości.

