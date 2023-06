Zmiany w rządzie. "Złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów"

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że we wtorek wieczorem złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego – podaje Polska Agencja Prasowa.

W środę rano Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że dzisiaj w południe prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Media: Kaczyński wraca do rządu. Będzie jedynym wicepremierem

Temat powrotu Kaczyńskiego do rządu pojawił się kilkanaście dni temu i prawdopodobnie ma związek ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, a także tarciami wewnątrz koalicji.

"Prawdopodobnie w środę o godz. 12:00 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Do rządu – w randze wicepremiera – ma wrócić prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński" – informował we wtorek portal i.pl.

Jak wskazywał już wówczas serwis, "przy okazji powrotu prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu, ma nastąpić dymisja wszystkich wicepremierów: Mariusza Błaszczaka, Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka oraz Jacka Sasina".

– Jeśli prezes zdecyduje się na powrót w skład Rady Ministrów, zostanie wicepremierem, ale tak naprawdę w randze premiera. Dymisja wicepremierów ma służyć też temu, aby prezes był jedynym wiceprezesem Rady Ministrów, a nie jednym z pięciu. Wszyscy obecni wicepremierzy to rozumieją – wskazywał informator i.pl.

Sondaż: Czy Jarosław Kaczyński powinien wrócić do rządu?

Pracownia United Serves przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym zapytano Polaków, czy Kaczyński powinien wrócić do rządu. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie", którą wybrało 49,7 proc. pytanych. 8,9 proc. uważa, że prezes PiS "raczej nie" powinien wejść w skład Rady Ministrów.

Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie tak" 6 proc., natomiast "raczej tak" 15,3 proc. Zdania na temat nie ma nieco ponad jedna piąta respondentów (20,2 proc.).

Prezes PiS od października 2020 r. do czerwca 2022 r. był wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Rezygnację ze stanowiska zapowiadał już jesienią 2021 r., ale sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny na Ukrainie.

