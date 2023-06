Nowy sondaż. Świetne wiadomości dla PiS i Kaczyńskiego

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym dla "Super Expressu" zapytano Polaków kto ich zdaniem wygra najbliższe wybory.

W odpowiedzi aż 40 proc. ankietowanych wskazało na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, a co czwarty pytany (26 proc.) stawia na formację lidera PO Donalda Tuska – podaje "SE".

Zaledwie 4 proc. badanych wyraziło przekonanie, że będzie to Trzecia Droga, czyli koalicja Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, 3 proc. wskazało, że wygra Konfederacja, a 1 proc. że wygra Lewica. Jednocześnie aż 26 proc. ankietowanych przyznało, że nie wie.

93 proc. sympatyków PiS-u jest przekonanych o przedłużeniu rządów, a tylko 79 proc. zwolenników KO wierzy w powrót do władzy Donalda Tuska – podaje również "Super Express".

Na kogo zagłosują Polacy? Fatalne wieści dla Lewicy, PSL i Hołowni

Tymczasem z nowego CBOS wynika, że na Zjednoczoną prawicę (PiS, Suwerenną Polskę oraz Partię Republikańską) chce głosować 33 proc. wyborców (to tyle samo było w badaniu pracowni z maja). Na drugim miejscu tradycyjnie już uplasowała się Koalicja Obywatelska, którą popiera 27 proc. respondentów. Partia Donalda Tuska notuje największy wzrost poparcia w zestawieniu. Na KO chce głosować o 4 pkt. proc. więcej niż w maju.

Trzecie miejsce ponownie zajęła Konfederacja. Na sojusz Nowej Nadziei i narodowców planuje zagłosować 8 proc.uczestników sondażu. Taki sam wynik formacja uzyskała w poprzednim sondażu CBOS.

Poparcie tracą jednak zarówno Lewica jak i Trzecia Droga (koalicja PSL oraz Polski 2050) – obie formacje straciły po 1 pkt. proc. w porównaniu do maja. Obie partie mogą liczyć zaledwie na 5 proc. poparcia.

Jest to bardzo niepokojący sygnał dla obu ugrupowań, gdyż jeżeli politycy zdecydują się pójść do wyborów w formacie koalicji, to próg wyborczy wynosiłby dla obu formacji 8 proc. Oznaczałoby to, że do Sejmu weszły by tylko trzy formacje – PiS, Koalicja Obywatelska oraz Konfederacja. Zarówno Agrounia jak i Wolnościowcy zdobyli po 1 pkt. poparcia i nie mogą liczyć na wejście do Sejmu. Co ciekawe aż 17 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje, a z kolei 3 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi.

