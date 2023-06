Referendum ws. relokacji imigrantów. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Przypomnijmy, że na początku czerwca ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny; przeciwko była Polska i Węgry, podczas gdy Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja wstrzymały się od głosu. Zgodnie z tamtym porozumienie kraje UE albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają kontrybucję (w wysokości 20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta) na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami.

W reakcji na działania Brukseli, Sejm przyjął w zeszłym tygodniu uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów i zobowiązał rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej.

– Nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski; ta kwestia musi być przedmiotem referendum, i my to referendum zorganizujemy – zapowiedział wówczas, w trakcie sejmowego wystąpienia, prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do kwestii relokacji migrantów w UE.

Polacy chcą referendum i nie chcą relokacji uchodźców

W badaniu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl pomysł organizacji referendum popiera równo połowa Polaków. Ankietowanym zadano pytanie: "Czy popiera Pani/Pan organizację referendum, w którym Polacy będą mogli zagłosować czy popierają przyjmowanie do naszego kraju imigrantów z Azji i Afryki w ramach unijnego planu relokacji?".

50 proc. badanych wybrało odpowiedź "Tak" (31 proc. "Zdecydowanie tak" i 19 proc. "Raczej tak"), a kolejne 35 proc. odpowiedź "Nie" (21 proc. "Zdecydowanie nie" i 14 proc. "Raczej nie"). Odpowiedź "Trudno powiedzieć" wskazało 15 proc. badanych.

Kolejne pytanie do ankietowanych brzmiało: "Jak zagłosowałaby Pani/zagłosowałby Pan w referendum dotyczący przyjmowania do Polski imigrantów z Azji i Afryki w ramach unijnego planu relokacji?". W tym wypadku aż 76 proc. ankietowanych opowiedziało się przeciwko planowi relokacji i przyjmowania uchodźców, a jedynie 24 proc. poparło ten plan.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 16 do 19 czerwca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1041 osób.

