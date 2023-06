Horała o budowie CPK: Wbicie pierwszej łopaty będzie symboliczne

Sekretarz stanu w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała komentował w Radiu Plus przebieg prac związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– No więc już teraz toczą się wyburzenia i odwierty. Zaczną się prace ziemne i przygotowania placu budowy, drogi techniczne, zwózka materiałów, tworzenie bazy materiałowej. Tak, można tak to nazwać – tłumaczył polityk.

– Wbicie pierwszej łopaty to będzie takie symboliczne, event, który będzie trzeba w pewnym momencie zorganizować, natomiast jesteśmy na tym etapie, że kolejne etapy prac budowlanych, pierwsze się zaczęły i za chwilę lada moment kolejne będą się rozpoczynały – relacjonował dalej Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W I etapie funkcjonowania (lata 2028 – 2035) ma to być lotnisko z dwiema równoległymi drogami startowymi, infrastrukturą na około 330 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) rocznie i terminalem dostosowanym do przepustowości 40 mln pasażerów. CPK jest w stu procentach własnością Skarbu Państwa.

CPK chce przejąć kontrolę nad Polskimi Portami Lotniczymi

W kwietniu Centralny Port Komunikacyjny złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi.

"Zgłoszona koncentracja będzie polegać na przejęciu przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CPK), wyłącznej kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi S.A. z siedzibą w Warszawie (PPL)" – czytamy w komunikacie. Wniosek wpłynął 4 kwietnia 2023 r. Sprawa jest w toku.

CPK jest spółką Skarbu Państwa powołaną do przygotowania i realizacji programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski – Portu Solidarność – oraz koordynacji i kontroli realizacji inwestycji towarzyszących, w tym budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. PPL stoi na czele grupy spółek działających na rynku lotniczym, w tym w zakresie zarządzania infrastrukturą lotniczą i pozalotniczą oraz w zakresie działalności wspomagających.

