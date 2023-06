Współpraca Collegium Intermarium z Polsko-Ukraińskim Uniwersytetem w Kijowie

"Dziś prawo pozostaje nie tylko uniwersalnym regulatorem stosunków społecznych, ale także zjawiskiem społecznym, bez którego nie sposób wyobrazić sobie życia społeczno-gospodarczego i politycznego, komunikacji między ludźmi, zapewnienia praw i wolności człowieka i obywatela. Prawo jest także narzędziem tworzenia państwa i zapewnienia jego funkcjonowania. We współczesnych warunkach żadne państwo demokratyczne nie może normalnie funkcjonować w izolacji. Uzupełnieniem komunikacji międzypaństwowej jest współpraca na szczeblu regionalnym i kontakty samorządowe, a także swoboda przemieszczania się osób i rozwój szerokich międzyludzkich kontaktów gospodarczych, naukowych i humanitarnych. Takie okoliczności stały się podstawą nowego porządku świata i wymagają odpowiednich badań naukowych. Wojna rosyjska z Ukrainą spowodowała konieczność studiowania i szkolenia zarówno specjalistów, jak i uzasadnień dla ewentualnego prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami gospodarczymi, której efektywność wymagać będzie zarówno odpowiednich inwestycji, wsparcia instytucjonalnego, jak i przeszkolonych kadr, znających zarówno język polski a ukraiński, a także ustawodawstwo polskie i ukraińskie, specyfiki funkcjonowania rynków polskiego i ukraińskiego oraz ich interakcji z rynkami europejskimi i światowymi. W tym celu powstaje Centrum Badan i Studiów nad Państwem Ukraińskim i Prawem Ukraińskim" – czytamy w komunikacie prasowym.

– Uczelnia Collegium Intermarium, która w tym roku obchodziła już drugą rocznicę powstania nieustannie się rozwija. Kadrę uzupełniają kolejni wykładowcy, specjaliści w swoich dziedzinach i doświadczeni dydaktycy. To pozwala na otwarcie nowych kierunków studiów jak dziennikarstwo czy też nowy międzynarodowy kierunek, prowadzony całkowicie w języku angielskim Biznes, Management and Law. "Jednak to nie wszystko. Powołaliśmy do życia Centrum Badawcze Filozofii Klasycznej, Centrum Badań nad Zachodnią Cywilizacją, Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją, by wymienić tylko niektóre z nich. Dostrzegliśmy potrzebę i konieczność powołania również Centrum badań prawa i państwa ukraińskiego. Myślę, że to owocny początek naszej współpracy – powiedział Rektor Collegium Intermarium adw. dr Bartosz Lewandowski.

– Wykładowcy Ukraińsko-Polskiego Uniwersytetu w Kijowie będą również uczestniczyć w kształceniu naszych studentów na anglojęzycznym kierunku Business, Management and Law – dodał rektor.

Zawarto umowę

22 czerwca w siedzibie Collegium Intermarium zostało podpisane porozumienie z prof. dr hab. Vasylem Kostytskim z Ukraińsko-Polskiego Uniwersytetu w Kijowie.

– Jestem niezwykle wdzięczny za zaproszenie do współpracy. Cieszę się, że mogę dołączyć do takiego projektu, który jest niezwykle ważny. Zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach – wskazał prof. dr hab. Vasyl Kostytsky.

Centrum „CBS UP I UP” prowadzi studia nad ustawodawstwem polskim i ukraińskim, badania naukowe w sferze życia gospodarczego, politycznego i duchowego na Ukrainie, prace czołowych ukraińskich naukowców, których badania wpływają na rozwój ustawodawstwa i myśli politycznej i ekonomicznej w Ukrainie, opracowuje propozycje i rekomendacje dotyczące tych kwesti dla wszystkich zainteresowanych obiektów podrzędnych.

Główne obszary działalności Centrum „CBS UP I UP” to:

• studiowanie problematyki cywilnoprawnej regulacji własności, stosunków umownych, stosunków spadkowych w Ukrainie;

• studium zagadnień regulacji prawnej procedury rejestracji i regulacji państwowej podmiotów gospodarczych w Ukrainie;

• badania nad optymalizacją opodatkowania podmiotów gospodarczych na Ukrainie;

• studiowanie problematyki prawnej regulacji stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych w Ukrainie;

• badanie praktyki prawnej regulacji opieki zdrowotnej w Ukrainie;

• studiowanie ustawodawstwa migracyjnego Ukrainy;

• badania z zakresu prawa ochrony środowiska, ochrony klimatu i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego w Ukrainie;

• studium ukraińskiego prawa własności intelektualnej;

• studiowanie problematyki prawnej regulacji działalności innowacyjnej i inwestycyjnej w Ukrainie.

Dyrektorem Centrum został prof. Wasyl Kostytsky – dr. hab. nauk prawnych, akademik Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, prezes Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich. Jeden z wybitnych mężów stanu, znany za granicą jako naukowiec i polityk, Deputowany Ludowy Ukrainy I, II, III kadencji, autor blisko 200 projektów ustaw, jeden z „ojców” Konstytucji Ukrainy z 1996 roku, odznaczony odznaczenia państwowe i religijne, laureat nagrody im Jarosław Mądry, zwycięzca ogólnoukraińskiego konkursu na najlepszą publikację prawniczą.

W trakcie konferencji zaprezentowana została również oferta edukacyjna naszej uczelni oraz warunki rekrutacji na prowadzone kierunki studiów.