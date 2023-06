"To nie była moja decyzja". Trzęsienie ziemi w TVN, dziennikarze mówią o szoku

Stacja TVN ogłosiła poważne zmiany w jednym z ważniejszych programów na antenie, czyli "Dzien dobry TVN". Jak wynika z opublikowanego w mediach społecznościowych komunikatu z programem żegna się piątka prowadzących – Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme.

We wpisie na Instagramie stacja dziękuje prezenterom oraz informuje o nowych rolach części dziennikarzy.

"Kończymy kolejny sezon »Dzień Dobry TVN«. Z całego serca dziękujemy naszym dotychczasowym prowadzącym Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgosi Ohme za wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka. To wyjątkowa przygoda, która połączyła wszystkich w naszej redakcji. Jesteśmy im wdzięczni za każdy dzień spędzony wspólnie przy pracy nad programem" – czytamy w komunikacie.

Jak podano dalej, "jesienią »Dzień Dobry TVN« czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem. Prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński".

"To nie była moja decyzja", " jesteśmy w szoku"

Z komunikatu TVN wynika, że dwie z wymienionych dziennikarek dalej będą pracować w stacji.

"Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy. Równocześnie otwierają nowe drzwi, dlatego już dziś trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji oraz rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych" – podano.

"Małgosi Rozenek-Majdan w imieniu całej redakcji życzymy kolejnych zawodowych sukcesów. Bardzo dziękujemy za czas spędzony z nami w “Dzień Dobry TVN”. Już wkrótce poinformujemy o jej nowym programie" – czytamy dalej.

Chociaż dziennikarze TVN nie chcą komentować sytuacji to głos krótko zabrała Kalczyńska stwierdzając: "Mogę na razie powiedzieć tylko, że jestem zaskoczona. To nie była moja decyzja". Do sprawy odniosła się również żona Andrzeja Sołtysika, która przyznała: "Też jesteśmy w szoku".

Czytaj też:

Media: Małgorzata Rozenek-Majdan wystartuje do Sejmu z list POCzytaj też:

"Życie jest piękne!". Gwiazda TVN wraca na antenę