Obietnice Kaczyńskiego. Prezydent podpisał pierwszą ustawę

Andrzej Duda złożył w piątek swój podpis pod ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy przewidują rezygnację z pobierania opłat za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z ustawą, opłata za przejazd tymi odcinkami będzie nadal pobierana od kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów.

W praktyce kierowcy samochodów osobowych nie zapłacą za przejazd autostradą A2 na odcinku Stryków – Konin oraz A4 na odcinku Wrocław – Sośnica. Opłaty nadal będą pobierane na odcinkach zarządzanych przez prywatnych koncesjonariuszy. Chodzi o odcinki A1 Gdańsk–Toruń (Rusocin–Nowa Wieś), A2 Świecko–Konin oraz A4 Katowice–Kraków.

Podpisana przez prezydenta ustawa zawiera także zawiera także zakaz blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku.

Zrealizowana obietnica

Zniesienie poboru opłat za przejazd autostradami to realizacja obietnicy złożonej przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas majowej konwencji ugrupowania.

– Otóż w najkrótszym możliwym terminie zniesiemy opłaty państwowe za autostrady, jeżeli uda się uchwalić odpowiednie ustawy. A tam, gdzie drogi są prywatne, to obiecujemy, że w ciągu następnego roku to załatwimy — zadeklarował Kaczyński podczas Programowego Ula PiS.

Pozostałe obietnice przedstawione podczas konwencji dotyczyły polityki społecznej i zdrowotnej.

– Od nowego roku 500 plus to będzie 800 plus — zapowiedział prezes PiS. Kaczyński wskazał, że najprawdopodobniej nazwa świadczenia się nie zmieni. Od wielu miesięcy pojawiały się pytania, czy w obliczu inflacji, rządzący zdecydują się podwyższyć wartość świadczenia.

– Druga sprawa: bezpłatne leki od 65. roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych. Można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji — zapowiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński obiecał też, że jego partia wprowadzi "bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia".

