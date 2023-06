Gwiazdobzdur. W każdej Magdzie są dwa wilki

Magda Gessler lubi, kiedy wokół niej coś się dzieje. Co, to już nie tak ważne, jak sam fakt, by się działo. A to rzuci talerzem na wizji, a to wstawi wywołujące burzę zdjęcie, pod którym internauci nie mogą się nadziwić, jak to usta restauratorki są naturalnie aż tak duże.

Generalnie show must go on i Gessler o tym wie. W tzw. Miesiącu Dumy środowiska LGBT (plus kolejne literki, niech państwo wybaczą, nie nadążam) Magda postanowiła wywołać aferkę związaną z tematyką „równościową”. W wywiadzie dla portalu Pomponik postawiła tezę dotyczącą homoseksualizmu mężczyzn. – Powiem to bardzo odważnie: coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn oraz nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, sensualności. Tu nie chodzi o porno, seks, tu chodzi o zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność – oceniła gwiazda „Kuchennych rewolucji”. Wypowiedź Gessler spotkała się z krytyką internautów, nie obyło się też bez komentarza naczelnego homoaktywisty RP, Barta Staszewskiego. – Magda Gessler palnęła babola i promuje niebezpieczne bzdury.