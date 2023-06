Dziękuję, Jacku.

O, i zbroję wstawiłem, tę, co zawsze. A wiesz, że Mateusz to chciał się jej pozbyć?

Ale tak zupełnie?

No nie. Chciał do muzeum oddać. I wtedy już byś tu jej nie miał, a wiem, jak ją lubisz. Ja ją uratowałem!

A co mu strzeliło, żeby mi zbroję wyrzucać?

To taka dziwna historia… Bo tu kiedyś Mariusz przyszedł, niby na spotkanie z Matim, tak łaził, potem zniknął. I nagle patrzymy, a tu rycerz w zbroi zasuwa korytarzem. Raban się zrobił, SOP przybiegł. No a to Mariusz właśnie był.

Zwariował?

Tłumaczył, że chciał się poczuć jak prawdziwy wojownik.

Ech… Weź no tam szmatkę, przetrzyj przyłbicę, przykurzona jest.