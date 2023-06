Hurra! Rząd znów reformuje

A gdy wiadomość ta dotyczy nie byle jakiego rządu, a rządu Mateusza Morawieckiego, to tę radość śmiało można podnieść do kwadratu albo i – kto wie – do trzeciej potęgi. Niestety, z powodu kilku drobniutkich wpadek, takich jak np. Polski Ład 1.0 czy Polski Ład 2.0, które wszelako przeszły przecież niemal całkiem niezauważenie, teraz już się tych reformatorskich zamiarów z takim przytupem nie rozgłasza.