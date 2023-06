Opowieść o polskiej wolności

Tomasz Rowiński: usłyszałem, że siedziba muzeum historii polski to architektonicznie nowe muzeum narodowe. Jego otwarcie planowane jest na koniec września.

Robert Kostro: Z pewną ekscytacją czekam na reakcję szerszej publiczności na nasz budynek. Z jednej strony jest to prosty, modernistyczny prostopadłościan, ale z drugiej strony poprzez zastosowanie bardzo wysokiej jakości materiałów, dzięki funkcjonalności, niewątpliwie będzie on aspirował do roli budynku ikonicznego. Na fasadzie z biało-szarego kamienia umieściliśmy reliefy z motywami zaczerpniętymi z różnych obiektów architektury polskiej, od Drzwi Gnieźnieńskich, poprzez Wawel, aż do modernistycznych realizacji z lat 70. Ta fasada będzie też miejscem opowiadającym o tym, że polska historia składa się z różnych okresów historii – niczym z warstw, a trwanie przeplata się z nieciągłością.

To największa tego rodzaju inwestycja, która powstała w niepodległej Polsce.

Będzie to muzeum, na które dzieje naszego państwa i narodu zasługują. Jest w nim wszystko, co muzealnik może sobie wymarzyć. Duża przestrzeń wystawiennicza, wielofunkcyjne audytorium na 580 miejsc z akustyką przystosowaną do koncertów, sala kinowa, przestrzenie edukacyjne, konferencyjne i restauracyjne, księgarnia muzealna. To wszystko da możliwość prowadzenia wielorakiej aktywności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej, a także będzie stanowiło źródło dochodów MHP.

Co czeka na pierwszych zwiedzających?

Choć na ekspozycję stałą musimy jeszcze poczekać, to we wrześniu planujemy otworzyć wystawę czasową inspirowaną wyborem najciekawszych elementów z naszych zbiorów. Pokaże ona złożoność i bogactwo naszych dziejów przy wykorzystaniu atrakcyjnych obiektów, a jednocześnie opowie o budowie kolekcji naszego muzeum. To zarazem symboliczny hołd oddany wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem pomagają w tworzeniu opowieści o historii Polski. Wystawę inaugurującą nowy budynek tworzy ok. 500 obiektów – większość z nich znajdzie swoje miejsce na ekspozycji stałej.

Muzeum Historii Polski ma stać się jednym z najważniejszych miejsc opowieści o naszych dziejach. Jaką historię odnajdziemy na przygotowywanej wystawie stałej?