Kopernik nielegalny

Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB), czyli zespół negocjatorów jeżdżących po świecie i zbierających akceptacje dla tego dokumentu, od czasu do czasu daje znać, jak mu idzie. Warto więc patrzeć w tamtą stronę nie tylko dlatego, by zobaczyć, co nas czeka, lecz także by widzieć, jak opierają się poszczególne państwa. A widać, że się opierają.