Nasze testy: Audi RS e-tron GT

Ta zabawka to bowiem… sportowe auto elektryczne, a dokładniej sportowe auto z dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 440 kW. Gdyby takie były wszystkie „elektryki”, to żadnych rządowych dopłat by nie było…

Oczywiście bicie rekordów tuż po przesiadce z innego samochodu nie jest wcale takie proste. Nie wystarczy szybko przełączyć się w komputerze na tryb dynamiczny i żwawo wcisnąć gaz. Gdy jednak najsłabsze ogniwo tego auta (czytaj:. kierowca) przerobi instrukcję, jak sterować sprawnym startem tej rakiety, a następnie nabierze trochę wprawy, audi RS e-tron GT jednocześnie wciska w fotel i zdziera przed sobą asfalt. Uśmiech na twarzy pojawia się za każdym razem.