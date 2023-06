Zróbmy to referendum!

Po pierwsze – nie jest to powtórzenie tego, co chciano ustanowić w latach 2014–2015. W obecnym systemie ma istnieć możliwość nieprzyjmowania migrantów w zamian za uczestnictwo finansowe w tzw. mechanizmie solidarnościowym. To jest niezależne od jakichkolwiek uznaniowych decyzji jakiegokolwiek organu i po tę alternatywę państwo może sięgnąć zawsze.