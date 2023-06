Zerowy VAT na żywność do końca 2023. Deklaracja Morawieckiego

"Świetna wiadomość na początek wakacji! Przedłużamy zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca 2023" – poinformował szef rządu Mateusz Morawiecki.

facebook

"Jak zapowiadałem jakiś czas temu – zerowa stawka podatku VAT, wprowadzona przez rząd Prawo i Sprawiedliwość 1 lutego 2022, zostaje z nami na dłużej!" – dodaje polityk we wpisie w mediach społecznościowych.

"Solidarne i opiekuńcze państwo musi brać na siebie jeszcze większy ciężar"

"Obniżamy podatki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by polskie rodziny płaciły jak najmniej. Nikogo nie zostawiamy samemu sobie. paliwa, energia, żywność – wszystkie te kluczowe kategorie produktów zostały objęte naszymi tarczami, które chronią Polaków przed wzrostami cen" – wymienia premier.

"W trudnych czasach solidarne i opiekuńcze państwo, które budujemy, musi brać na siebie jeszcze większy ciężar, bo do tego zostało powołane. To nasza filozofia skutecznego rządzenia – z sercem i empatią, ale przede wszystkim – z solidnymi podstawami finansowymi. Zapewnia nam to stabilny, odpowiedzialny budżet i naprawa systemu dochodów państwa" – tłumaczy Morawiecki i dodaje: "Jej efekty w postaci obniżek podatków, transferów socjalnych i programów rządowych wracają właśnie do Polaków!".

"Mogę Was zapewnić, że dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość - państwo będzie opiekunem. Państwo będzie strażnikiem. Państwo będzie solidarne nie tylko w deklaracjach – ale w działaniach!" – podkreśla na koniec wpisu szef rządu.