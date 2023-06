Awantura senatora KO z policją. Brejza opublikował fake newsa

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza postanowił uderzyć w Komendę Główną Policji, jednak polityk został przyłapany na kłamstwie.

"Ujawniam: na strzelnicy w Rembertowie podczas szkolenia policjantów ranny został instruktor. Dostał rykoszetem po strzale policjanta. Był operowany. Plan szefostwa policji jest taki, by sprawa nie wyszła" – podał w poniedziałek rano Brejza.

"(tak jak granatnik, samobójstwo policjanta ujawnione przez Onet i masa innych spraw, w których układ KGP korzysta z poukładania medialnego). Instruktor uczący policjantów strzelać, był zewnętrzny (były instruktor z Grom)" – czytamy w kolejnym wpisie senatora KO. "Plan układu KGP jest taki, by zrzucić winę na … właściciela strzelnicy i warunki budowy. Oczywiście dziś skierowałem interwencję do komendanta Szymczyka w tej sprawie" – pisze dalej polityk.

Policja odpowiada na fake newsa senatora Brejzy

Wpis przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej skomentowano z oficjalnego konta Polskiej Policji, gdzie wskazano senatorowi, że powiela nieprawdziwe informacje.

"Panie Senatorze, zamiast okłamywać i manipulować opinią publiczną, mógł Pan poczekać na odpowiedź. Dowiedziałby się Pan, że na strzelnicy w Rembertowie nie było takiego zdarzenia i nikt nic nie ukrywa. Jak walczyć z dezinformacją skoro i Pan w tym uczestniczy?" – czytamy we wpisie.

Jak tłumaczą dalej administratorzy konta, "nawet mimo zachowanych warunków bezpieczeństwa wypadki na strzelnicy zdarzają się" i 16 czerwca miał miejsce incydent, o który mogło chodzić senatorowi Brejzie. "(...) Ale w zupełnie innym miejscu, a zgodnie z obowiązującymi procedurami wszczęte są określone czynności. Nikt przed nikim nic nie ukrywał!" – podkreślono dalej w komunikacie policji.

Kilka godzin później polityk przyznał, że opublikował nieprawdziwą informację. "Edit: prostuję miejscowość, jest to strzelnica pod Łodzią, moja pomyłka. Zdarzenie miało miejsce 16.04. Postrzelony instruktor szkolił Specjalny Zespół Policji. Został postrzelony w ramię i jamę brzuszną w stanie ciężkim zabrano go do szpitala" – napisał Brejza.

