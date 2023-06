Potrącenie trzech nastolatków. Nagranie mrozi krew w żyłach

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z wypadku, do którego doszło na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu na al. Piłsudskiego. Jak poinformowała podkom. Barbara Szczerba z KWP w Krakowie do wypadku doszło we wtorek 27 czerwca, około godziny 18.30.

Kierowca nie zatrzymał się przed pasami

Na nagraniu widać jak samochód osobowy nie zatrzymuje się przed oznaczonym przejściem dla pieszych i z dużą prędkością uderza w trzech idących przez nie nastolatków. Następnie na filmie widać jak sprawca wypadku oraz świadkowie zdarzenia ruszają na pomoc poszkodowanym.

– Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód osobowy nie ustąpił pierwszeństwa i potrąci trzy osoby na przejściu dla pieszych. Jedno auto zdołało się zatrzymać, a drugie już nie – relacjonuje podkom. Szczerba. Policja poinformowała, że kierowca był trzeźwy.

Dokładne okoliczności zdarzenia w toku prowadzonego postepowania zbada sądecka policja – podaje serwis "miastoSN.pl".

Ofiary wypadku to trzej 18-letni mężczyźni. – Wszystkie osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala, ich stan zdrowia nie zagraża życiu – poinformowała policja.

Więcej wypadków z udziałem pieszych, niż rok temu. Przepisy nie działają?

Przypomnijmy, że od czerwca 2021 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi pieszy ma pierwszeństwo dochodząc do przejścia – nie tylko na nim, jak było to wcześniej. Zmiana ta miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Tymczasem jak podawała w grudniu "Rzeczpospolita", od początku roku co 1 grudnia 2022 roku doszło do 3746 wypadków z udziałem pieszych – to o 248 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego; łącznie 356 z nich zginęło (tylko o 17 osób mniej niż rok temu).

W miastach sytuacja jest względnie stabilna. Jednak już poza obszarem zabudowanym w 337 wypadkach z udziałem pieszych zginęło ich aż 118 – czyli co trzeci skończył się śmiercią. "W ubiegłym roku (2021 - red.) w tym samym czasie poza miastami w 467 wypadkach z pieszymi życie straciło 177 z nich. To 40 proc. Dla porównania – w miastach jedynie co 14. zdarzenie, w którym pieszy został poszkodowany, było śmiertelne" – czytamy.

