Szef BBN: Polska skieruje na Litwę kontyngent wojsk specjalnych

W czwartek w Warszawie odbyło się posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Naradę zwołał prezydent Andrzej Duda w związku z przygotowaniami do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. W spotkaniu uczestniczyli: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, szef BBN Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski.

Podczas rozmów omówione zostały wnioski z ostatnich konsultacji sojuszniczych głowy państwa polskiego w Hadze oraz z wizyty w Kijowie.

Ustalenia po naradzie w BBN

– W wyniku międzynarodowych ustaleń prezydenta Andrzeja Dudy, Polska w najbliższym czasie skieruje na Litwę kontyngent wojsk specjalnych, realizujących zadania ćwiczeniowe, jak i zadania związane z ochroną i wzmocnieniem obrony samego szczytu NATO w Wilnie – powiedział na konferencji prasowej po naradzie w BBN szef Biura Jacek Siewiera. – To będzie kontyngent realizujący zadania wraz ze środkami przerzutu powietrznego, ze śmigłowcami i systemami antydronowymi – dodał.

– Realizacja tego zadania została uzgodniona z premierem oraz ministrem obrony narodowej – oznajmił Siewiera.

Szczyt NATO w Wilnie

Spotkanie szefów państw i rządów NATO odbędzie się w litewskiej stolicy w dniach 11-12 lipca.

Niedawno sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg poinformował, że liderzy krajów członkowskich NATO nie zaproszą oficjalnie Ukrainy do dołączenia do NATO na lipcowym posiedzeniu w Wilnie. – Nie rozmawiamy na temat wysłania formalnego zaproszenia na szczycie w Wilnie i podczas przygotowań do tego szczytu – wyjaśnił Stoltenberg podczas konferencji prasowej w Berlinie 19 czerwca.

Czytaj też:

Białoruski opozycjonista: Polska może być potencjalnym celem dla wagnerowcówCzytaj też:

Nowy sprzęt dla wojska. Błaszczak: To jest zmiana epokowa, fundamentalna