Wybory odbędą się 15 października? Prezydent Duda zabrał głos

Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie daty jesiennych wyborów parlamentarnych – podał w czwartek"Super Express", wskazując, że głosowanie odbędzie się 15 października.

Przypomnijmy, że wybory parlamentarne w tym roku mogą odbyć się formalnie w czterech terminach: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

"Bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie to październik"

O datę głosowania, którą zgodnie z Konstytucją zarządzą prezydent, głowę państwa zapytał dziennikarz Radia ZET. – Wybory? Jesienią tego roku, na pewno. 15 października? To bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie to październik – odpowiedział na początku wymijająco Duda.

Przy kolejnym pytaniu prezydent przyznał, że "jest bardzo wysoce prawdopodobne, że będzie to październik". – 15. października? To ładna data, to prawda – dodał polityk.

Dziennikarz zapytał też Dudę, co sądzi o opiniach, że ta data sprzyjałaby PiS-owi, ze względu na obchodzony wówczas XXIII Dzień Papieski. – Nie, no nie przesadzałbym, że będzie sprzyjała władzy. Dzień dobry, jak każdy inny – stwierdził polityk.

Nowy sondaż. Jaka jest różnica między PiS-em a KO?

Tymczasem gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – wynika z najnowszego sondażu. Badanie przeprowadziła pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 31,7 proc. respondentów. To spadek o 2,5 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim sondażem tej samej firmy z 12 czerwca.

W najnowszym badaniu Koalicja Obywatelska odnotowała 28,2 proc. poparcia (spadek o 1,5 pkt. proc.). Oznacza to, że różnica między PiS-em a KO wynosi 3,5 pkt. proc.

