Duda zapytany o Wołyń. Prezydent upomina ks. Isakowicza-Zaleskiego

W środę Andrzej Duda przebywał w Kijowie, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie wizyty prezydent nie zabrał głosu ws. zbliżającej się 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, czym ściągnął na siebie głosy krytyki, między innymi ze strony ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który od wielu lat zajmuje się upamiętnianiem ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

– Ja bym mimo wszystko wolał, żeby ksiądz Isakowicz-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz – skomentował krytykę ze strony duchownego prezydent. – Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką tylko tym, czym powinien zajmować się ksiądz – dodał Duda.

Prezydent Duda o 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej

– My prowadzimy spokojną politykę, a nie politykę biegania z widłami, politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, niezwykle bolesne dla istotnej grupy naszych rodaków – tłumaczył dalej prezydent, pytany o kwestię ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej i upamiętnienia zabitych.

– To tragedia rodzin, pamięć, która musi być zachowana i to prawo każdej rodziny, by mieć upamiętnionych swoich bliskich. Żeby było miejsce, do którego można pojechać, złożyć kwiaty (...). To jest coś, co jestem przekonany, że jest rozumiany przez władze Ukrainy – dodał polityk.

Jednocześnie Duda podkreślił, że "ostatnim elementem, którego bym chciał jest próba podsycania nienawiści pomiędzy naszymi narodami". Są próby podsycania nienawiści. Są takie kraje, które bardzo by chciały, żeby wystąpił wybuch nienawiści między Polakami, a Ukraińcami – wskazywał.

"Powinniśmy mieć pojednanie ws. Wołynia"

Jak tłumaczył dalej polityk, "poważnym zadaniem władz, ale i ludzi w Polsce odpowiedzialnych za sprawy publiczne jest prowadzenie tych spraw tak, żeby one pomiędzy Polakami, a Ukraińcami układały się na zasadach wzajemnego szacunku, zrozumienia, sprawiedliwości i szukania wspólnej przyszłości".

– Naszym podstawowym zadaniem dziś jest spojrzenie na to, w jakiej rzeczywistości będą żyły nasze dzieci, wnuki, jaka to będzie środkowa Europa, jaka będzie Polska, jaka będzie Ukraina, jakie będzie sąsiedztwo – mówił prezydent. – Czy będą mogli żyć w spokoju, rozwijając się i budując przyszłość. To chciałbym im zapewnić. I mam nadzieję, że będziemy to robić z naszymi sąsiadami Ukraińcami w sposób braterski i wszystko w tym kierunku czynię – dodał Duda.

Kiedy w serii pytań, na które politycy mają odpowiadać krótko "tak" albo "nie", dziennikarz zapytał prezydenta czy "Ukraina powinna przeprosić za Wołyń?", Duda stwierdził: "Powinniśmy mieć pojednanie ws. Wołynia". – Potrzebna jest prawda historyczna, szacunek dla ofiar i szacunek i braterstwo pomiędzy naszymi narodami – podkreślił.

