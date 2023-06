Internetowy hejter zdemaskowany. "Doradzał Platformie Obywatelskiej"

Dziennikarze Telewizji Polskiej ustalili, że użytkownik Twittera posługujący się pseudonimem Pablo Morales to w rzeczywistości Bartosz K., były doradca wizerunkowy Platformy Obywatelskiej i syn byłego oficera Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego.

Jak podaje portal TVP.info, w zidentyfikowaniu hejtera pomógł on sam, ponieważ zdjęcia, które udostępniał jako Pablo Morales, publikował w tym samym czasie znany z obecności w mediach Bartosz K.

Autorom materiału udało się skontaktować z mężczyzną. Pytany o to, kto finansuje jego działalność na Twitterze pod pseudonimem Pablo Morales, stwierdził jednak, że "nie zna człowieka".

twitter

Internetowy hejter doradzał PO. Kim jest Pablo Morales?

Pablo Moralesa śledzi na Twitterze ponad 70 tys. internautów. "W swoich wpisach sieje dezinformację, mowę nienawiści, krytyków Donalda Tuska porównuje do nazistów, dziennikarzy zestawia z agentami UB z lat 40. i 50. ubiegłego wieku" – czytamy na stronie TVP.info.

– Absolutnie żadna partia polityczna nie powinna się takimi osobami posługiwać. To jest taki rodzaj działalności, który na pewno sprzyja destabilizacji polskiej przestrzeni publicznej i debaty publicznej. Uniemożliwia również normalne funkcjonowanie polskich mediów, bo to, co dzieje się w mediach społecznościowych, wpływa później na media mainstreamowe i na to, jak ze sobą rozmawiamy jako społeczeństwo – mówił w TVP Info Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.

Przypominając sprawę strony Sok z Buraka, także powiązanej z działaczami Platformy Obywatelskiej, minister stwierdził, że "zdecydowanie jest to strona, która wpisuje się w działania o charakterze czarnego pijaru, przekraczając często granice dobrego smaku i kultury dyskusji". – To były działania typowo hejterskie, które służyły jednej stronie sporu politycznego – dodał.

