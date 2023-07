Morawiecki zaapelował do Tuska. "To nie są żarty"

Prawdziwa polityczna burza rozgorzała w polskim internecie po niedzielnym nagraniu Donalda Tuska o imigrantach. Politycy PiS i PO drugi dzień oskarżają się wzajemnie, że strona przeciwnika wpuści do Polski masy imigrantów, a oni nie.

Ochojska. Morawiecki: Panie Tusk, apeluję

W poniedziałek kwestia ta pojawiła się podczas konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zwrócił się do byłego premiera.

– Metamorfozy i przemiany duchowe Tuska naprawdę mnie zdumiewają i wprawiają w pewnego rodzaju zdziwienie przeogromne, ponieważ pan Tusk był tą osoba, która groziła karami Polsce za nieprzyjmowanie nielegalnych migrantów. To było w 2017 roku – powiedział polityk.

– Pan Tusk był patronem pani Ochojskiej, która chyba dzisiaj czy wczoraj wnioskuje o procedurę naruszeniową wobec Polski, dlatego, że stoi mur, zapora na Białorusi – wskazał premier.

– Panie Tusk, apeluję, żeby pan się natychmiast odciął od Ochojskiej, inaczej duet Tusk-Ochojska doprowadzi do tego, że zaleje nas rzeczywiście fala nielegalnej migracji. To nie są żarty, to już jest takie kuglowanie, to już są takie fikołki swoimi własnymi stanowiskami, że to trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tego, że Tusk już po prostu robi wszystko, żeby zamazać to, co jeszcze niedawno razem z Weberem, z panią Ochojską ochoczo potwierdzali, czyli wprowadzenie do Polski nielegalnych migrantów – powiedział Morawiecki.

Były premier: Niebezpieczeństwo za rogiem

W opublikowanym filmiku przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaprezentował się jako polityk, który w przeciwieństwie do obecnej władzy były w stanie zapobiec masowemu napływowi imigrantów do kraju. Wskazał m.in., że "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku". "Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. I będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień" – dodał.

– Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem – stwierdził szef PO. – Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – dodał Tusk.

Przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej już w niedzielę odpowiedzieli czołowi politycy obozu rządzącego, w tym premier Mateusz Morawiecki, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucił oponentowi "hipokryzję i zakłamanie".

