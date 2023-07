Tragedia w Himalajach. Nie żyje polski wspinacz

W niedzielę serwis wspinanie.pl relacjonował jak trzech himalaistów z Polski dotarło na szczyt ośmiotysięcznika Nanga Parbat (8125 m.), położonego w północno-wschodnim Pakistanie.

Zejście ze szczytu i tragiczne doniesienia Nanga Parbat

Po kilkunastogodzinnej wspinaczce Piotr Krzyżowski, Paweł Kopeć i Waldemar Kowalewski zdobyli szczyt (każdy z wspinaczy zdobył go oddzielnie, na górę docierali o różnych godzinach). Następnie himalaiście ruszyli w dół, do obozu czwartego, znajdującego się na wysokości ok. 7300 m.

W poniedziałek na facebooku profil "Nanga Parbat Climbers" pojawiła się informacja o śmierci jednego ze wspinaczy.

facebook

"Podczas zejścia, powyżej 7300 (lokalizacja obozu 4), pojawiły się jednak problemy. Zmęczenie i odwodnienie mocno osłabiły Pawła Kopcia. Rano otrzymaliśmy wiadomość, że Paweł zmarł w obozie 4 (lub w jego pobliżu). W zejściu towarzyszył mu Waldek (Waldemar Kowalewski - red.)" – relacjonuje serwis wspinanie.pl.

Z doniesień mediów wynika, że u mężczyzny miało dojść do zatrzymania akcji serca.

Paweł Kopeć dołączył do wyprawy Piotra Krzyżowskiego. Miał już doświadczenia himalajskie – w 2018 roku brał udział w nieudanej wyprawie na Manaslu. Rok później wspinaczka na tę górę zakończyła się sukcesem, 28 września na szczycie zameldował się Paweł oraz towarzyszący mu Paweł Michalski i Marek Olczak (trójka nie korzystała z tlenu z butli oraz wsparcia Szerpów). W 2021 brał udział w wyprawie na Lhotse wraz z Michalskim (dotarli do obozu 4, ok. 8000 m, akcja prowadzona był bez tlenu z butli) – pisze o zmarłych himalaiście serwis wspinanie.pl.

Portal podaje również, że Kopeć był członkiem Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego, mieszkał w Kielcach. Wspinał się kieleckich skałach (Kadzielni, Stokówce), na Jurze i w Tatrach, Alpach i Kaukazie, aktywnie podróżował, m.in. po Afryce. Był także taternikiem jaskiniowym oraz członkiem programu Polski Himalaizm Zimowy, a także należał do kadry Polskiego Związku Alpinizmu.