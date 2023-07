Buda: Nie wiedziałem, że Tusk tańczy na rurze

W niedzielę rano lider PO Donald Tusk opublikował nagranie, w którym oskarża rząd Prawa i Sprawiedliwości, że ten ściągnął do Polski z państw muzułmańskich 50 razy więcej migrantów niż Platforma Obywatelska w ostatnim roku rządów.

– Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw, takich jak – tu cytuję – Araba Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w swoim nowym nagraniu, opublikowanym w niedzielę na portalu społecznościowym Twitter.

– Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 r. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. I będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – podkreślił były premier.

– Dlaczego Kaczyński szczuje na obcych i na imigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw? – pytał Tusk.

Buda drwi z byłego premiera

Nagranie lidera PO krytykuje nawet część opozycji, a przedstawiciele obozu rządzącego wskazują, że to Platforma Obywatelka opowiadała się i wciąż opowiada się za przyjmowaniem nielegalnych imigrantów. Z wypowiedzi Tuska żartował na antenie Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Tak długo to się dawno nie śmiałem, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu kilka minut. Jak ja bym miał to porównać do jakiegoś sportu – pole dance. Ja nie wiedziałem, że Donald Tusk tańczy na rurze, a to jest taki szpagat, że coś nieprawdopodobnego – mówił polityk.

– Jestem zażenowany tym, jak on traktuje swoich wyborców. Przez lata był twarzą polityki migracyjnej, sam z poziomu szefa Rady Europejskiej groził karami po to, żeby przyjmować uchodźców, Polskę niejednokrotnie wskazywał na tego typu cele – przypomina Buda.

– Popierał obecne rozwiązanie, które się pojawiło niedawno, z którym my jako PiS się nie zgadzamy, a dzisiaj mówi, że on jest za ochroną granic – dodał minister.

