PiS ucieka Platformie, dobre wiadomości dla Kaczyńskiego. Zobacz nowy sondaż

Na trzy miesiące przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pierwsze miejsce w sondażach i zyskuje przewagę nad opozycją.

W nowym badaniu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" aż 36,6 proc. badanych chciałoby zagłosować na PiS (wzrost o 2,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania), a druga Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29,4 proc. głosów (spadek o 1,3 pkt proc.).

Na podium znalazła się także Konfederacja z 10,6 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

Do Sejmu dostałyby się także Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) z 9,3 proc. głosów (spadek o 4,1 pkt proc.) i Lewica z 8 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się AgroUnia (2 proc. głosów), Porozumienie Jarosława Gowina (1,5 proc. głosów), Kukiz'15 (0,7 proc. głosów), Bezpartyjni Samorządowcy (0,5 proc. głosów) i Ruch Samorządowych Tak dla Polski (0,3 proc. głosów). 0,6 proc. ankietowanych zadeklarowało, że odda głos na "Inną partię".

Badanie wykonano w dniach 30.06 – 2.07 na próbie 1042 dorosłych Polaków.

Z jakimi partiami identyfikują się Polacy? Zaskakujący wynik sondażu

Tymczasem w nowym badaniu CBOS, aż 44 proc. ankietowanych Polaków nie wskazało żadnego ugrupowania na scenie politycznej, jako im bliskiego.

W sondażu sprawdzono z jakimi ugrupowaniami najczęściej identyfikują się Polacy. Co zaskakujące, aż 44 proc. badanych nie wskazało żadnej partii, z którą mniej lub bardziej by się identyfikowało. Kolejne 40 proc. jednoznacznie wskazało ugrupowanie do których jest im blisko, a 16 proc. ankietowanych potrafiło wskazać partie, która jest "im bliższa niż inne".

Jak poinformował CBOS "partią, z którą Polacy skłonni są silnie się identyfikować, zdecydowanie najczęściej jest Prawo i Sprawiedliwość", na które wskazało 49 proc. ankietowanych (wśród 40 proc. którzy umieli wskazać bliską sobie partie). Ponadto 1 proc. badanych wskazał na Suwerenną Polskę, co oznacza, że co drugi z mających silne identyfikacje partyjne ankietowanych utożsamia się z rządzącą koalicją – wskazuje CBOS.

Dalej znalazły się Platforma Obywatelska, z którą identyfikuje się 25 proc. badanych, Konfederacja z 10 proc. głosów, Lewica z 8 proc. głosów i ugrupowania należące do Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) – 7 proc. głosów.

Czytaj też:

Müller: Giertych czy Lis to pomagierzy TuskaCzytaj też:

Buda: Nie wiedziałem, że Tusk tańczy na rurze