"To wielkie świństwo". Czarzasty ostro o pomyśle PiS-u

– Myślę, że jest to wielkie świństwo i myślę, że to jest tak, że jest to robione tylko i wyłącznie ze względu na wybory. My mamy decyzję swojej partii, zarządu jednomyślną i to informuję bardzo twardym głosem: będziemy przeciwko temu referendum, będziemy głosowali przeciwko, nie będziemy wyjmowali kart, nie będziemy się wstrzymywali – tłumaczył na antenie TVN24 Włodzimierz Czarzasty.

Krytykując pomysł organizacji referendum ws. relokacji imigrantów, polityk podkreślił również, że opozycja powinna w tej kwestii mówić jednym głosem.

– Powiem od czego trzeba zacząć: po pierwsze od pytania, które będzie stawiane, ale po drugie trzeba zacząć od takiej rzeczy, co do której jestem przekonany: opozycja w tej sprawie powinna się dogadać i mówić jednym głosem – stwierdził lider Lewicy. – Ze strony Lewicy jesteśmy bardzo na to otwarci, bo nie można mówić różnymi głosami w tej sprawie – dodał Czarzasty.

Pakt migracyjny

Dyskusja o ewentualnym referendum rozgorzała po tym, jak Unia Europejska wróciła do koncepcji tzw. przymusowej relokacji w ramach paktu migracyjnego, czyli narzucenia państwom członkowskim, żeby wpuściły na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Warszawa wyraźnie artykułuje ochronę Polaków i sprzeciw wobec tzw. relokacji, choć na forum unijnym pozostaje w mniejszości. W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział organizację w tej sprawie ogólnokrajowego referendum. Zdaniem polityków PiS powinno się ono odbyć jak najszybciej, być może wraz z wyborami do Sejmu.

W niedawnej rozmowie na antenie TVP Info minister Jacek Sasin argumentował, dlaczego referendum powinno się odbyć i dlaczego powinno do niego dojść możliwie szybko. – Te młyny w UE ruszyły w tej sprawie. Jest próba rzeczywiście narzucenia nam tych rozwiązań. Nie dajmy się oszukać wszystkim tym, którzy twierdzą, że są tam jakieś furtki, wytrychy, które pozwolą nam uniknąć czarnego scenariusza dla Polski i dla Polaków, jakim byłoby rok rocznie dostarczanie do Polski kolejnych kwot nielegalnych migrantów – mówił polityk.

