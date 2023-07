Budka: Nie będziemy uczestniczyć w politycznej ustawce. Müller: Puste krzesło, wymowny symbol

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na rozmowy ws. mechanizmu przymusowej relokacji. We wpisie w mediach społecznościowych szef rządu zaapelował też o jedno stanowisko w kwestii działań Unii w tym zakresie.

Budka: PiS wprowadza opinię publiczną w błąd

Spotkanie zaplanowano na czwartek, na godzinę 11. W obradach udziału nie wziął szef klubu parlamentarnego PO Borys Budka, który rozmowy określił jako "polityczną ustawkę".

– Przed chwilą przedłożyliśmy marszałek Sejmu projekt uchwały, który wzywa rząd RP do wypełnienia przewidzianych prawem UE postanowień szczytu Rady, który uznał Polskę de facto za kraj wspierający całą unijną politykę migracyjną. Jesteśmy krajem – można powiedzieć – frontowym na polu uchodźców, pomogliśmy blisko 2 mln uchodźców z Ukrainy i dzisiaj Polska jest faktycznie wyłączona z jakichkolwiek mechanizmów obciążających nasz kraj – mówił lider klubu podczas konferencji prasowej.

– Co więcej, Polska może skorzystać z 2 mld euro, które są przewidziane w nowych mechanizmach finansowych dla krajów członkowskich. Wystarczy złożyć wniosek. Dzisiaj jedynym ugrupowaniem, któremu zależy na wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, na kłamaniu o mechanizmie tzw. przymusowej relokacji jest rząd PiS – wskazywał dalej Budka.

Budka kontra Müller

– Dzisiaj zamiast złożyć wniosek, wypełnić te postanowienia, Mateusz Morawiecki urządza kolejny polityczny happening w KPRM – atakował dalej lider PO.

– Donald Tusk obnażył ich hipokryzję, to że szykowali wielką akcję sprowadzania do Polski kilkuset tysięcy w przyszłym roku imigrantów z krajów spoza UE. Dzisiaj Morawiecki chce odwrócić uwagę – podkreślał dalej Budka i dodał: "Nie będziemy uczestniczyć w żadnych politycznych ustawkach premiera Morawieckiego. Dzisiaj polski rząd powinien przestać kłamać na temat tego, co dzieje się w UE, powinien niezwłocznie skorzystać z mechanizmu przewidzianego prawem UE".

W odpowiedzi na decyzję władz PO o zignorowaniu spotkania z premierem rzecznik rządu Piotr Müller zabrał głos w mediach społecznościowych. Polityk pokazał puste miejsce przy stole, którego nie zajął przedstawiciel Platformy i zwrócił się do największej partii opozycyjnej z pytaniem.

"Puste krzesło Platformy na spotkaniu klubów i kół parlamentarnych w sprawie mechanizmu przymusowej relokacji. Wymowny symbol" – napisał Müller. "Pytamy wprost: czy zagłosujecie przeciwko mechanizmowi przymusowej relokacji i mechanizmowi kar finansowych?" – dodaje rzecznik rządu.

