Budowa CPK. Rozpoczęto kolejny etap realizacji inwestycji

Przyjęcie koncepcji przygotowanej przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold oznacza przejście do kolejnego etapu, czyli opracowania projektu budowlanego.

Projektowanie terminala pasażerskiego i dworca kolejowego CPK

W ubiegłym roku, w Święto Niepodległości, rozpoczęliśmy projektowanie terminala pasażerskiego i dworca kolejowego CPK. Od tego czasu pracowaliśmy intensywnie w zespole 250 projektantów i ekspertów, przygotowując koncepcję architektoniczną. Od dzisiaj już wiemy, jak będzie wyglądał terminal, czyli serce CPK i lotnicza brama na świat, a dla przylatujących pierwsze doświadczenie związane z naszym krajem. Pokazujemy też pierwszą stację kolejową tak blisko zintegrowaną z portem lotniczym – powiedział prezes Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.

Centralnym elementem multimodalnego węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem w kształcie diamentu połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Atrium znajduje się przed kontrolą bezpieczeństwa, co oznacza, że będzie dostępne dla wszystkich. Może być również atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu dla pracowników i gości pobliskiego Airport City, czyli części hotelowej, biurowej i handlowej, podano także.

– Nasz projekt CPK koncentruje się na pasażerach. Naszą ambicją jest stworzenie dostępnego i czytelnego budynku, który poprawi wrażenia z podróży. Minimalna liczba zmian poziomów i duża rozpiętość konstrukcyjna tworzą wyraźne powiązania widokowe: od strony podjazdu do terminalu w kierunku płyty lotniska, co sprawia, że orientacja jest niezwykle łatwa. Sklepiony dach wypełnia przestrzeń światłem i prowadzi pasażerów przez budynek, kierując ich do miejsc docelowych. Łącząc trzy rodzaje transportu w jednym miejscu, integruje nową stację, która jest częścią krajowego systemu Kolei Dużych Prędkości. Wierzymy, że CPK całkowicie zmieni sposób, w jaki ludzie podróżują po Polsce, a także stanie się nową, potężną bramą do Europy i reszty świata – dodał szef studia Foster + Partners, Grant Brooker.

Udogodnienia dla pasażerów

Terminal pasażerski lotniska, który zajmie powierzchnię ok. 400 tys. m2 będzie zlokalizowany na dwóch poziomach. Przyloty i kontrola bezpieczeństwa znajdą się zarówno w strefie Schengen, jak też Non-Schengen. Dalej pasażerowie Non-Schengen przemieszczą się na poziom, na którym znajdzie się osobna część terminala, restauracje, sklepy itd.

Terminal będzie połączony bezpośrednio z czterema modułowymi pirsami, czyli przedłużoną częścią terminala pasażerskiego (z możliwością rozbudowy w przyszłości, kiedy pojawi się takie zapotrzebowanie rynkowe). We wszystkich strefach terminala pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwukierunkowe ruchome chodniki, co pozwoli zminimalizować czas przesiadek i podwyższy standard obsługi, podano także.

Oprócz tradycyjnych punktów do odprawy (check-in) terminal będzie wyposażony w samoobsługowe stanowiska tzw. self-bag drop i kioski z możliwością obsługi biometrycznej. Kontrola bezpieczeństwa i dokumentów ma być prowadzona m.in. przy pomocy skanerów CT, które odwzorowują trójwymiarowy obraz bagażu, i automatycznych bramek. Projektant przewiduje zastosowanie najnowszych rozwiązań w ramach systemu transportu i skanowania bagażu, w tym na potrzeby szybkiej obsługi bagażu transferowego.

Dworzec kolejowy CPK

Dworzec kolejowy obsłuży lotnisko, ale będzie też pełnić rolę ogólnokrajowego węzła transportowego, integrując połączenia kolejowe z głównych miast w Polsce. Dworzec kolejowy CPK to 6 podziemnych peronów (12 torów) obsługujących pociągi regionalne i dalekobieżne. Perony będą zadaszone w taki sposób, że da się wygodnie dotrzeć "suchą stopą" do dworca, który znajdzie się w atrium po północnej stronie terminalu i będzie z nim połączony.

Z dworca kolejowego pasażerowie otrzymają dogodne przejście do dworca autobusowego i Airport City. Węzeł zostanie wyposażony w zatoki autobusowe, poczekalnie z kasami biletowymi, a także obiekty handlowe. W pobliżu dworca autobusowego inwestor przewiduje hotele, które będą pierwszymi zabudowaniami Airport City, czytamy dalej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Czytaj też:

Horała o budowie CPK: Wbicie pierwszej łopaty będzie symboliczneCzytaj też:

CPK chce przejąć kontrolę nad Polskimi Portami Lotniczymi