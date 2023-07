Dożywocie za szpiegostwo, dywersję i sabotaż. Sejm przegłosował zmiany w prawie

Ustawa została przyjęta stosunkiem głosów 271 "za" do 1 "przeciw". 179 posłów wstrzymało się od głosu. O wyniku głosowania poinformował w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

"Sejm uchwalił ustawę antyszpiegowską! Dożywocie za szpiegostwo, dywersję i sabotaż!" – napisał polityk Suwerennej Polski na Twitterze.

Co zawiera ustawa

Projekt zmiany w przepisach został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z MSWIA, Prokuraturą Krajową oraz szefami służb specjalnych. Ustawa antyszpiegowska jest w istocie nowelizacją kodeksu karnego.

Nowelizacja przewiduje między innymi rozszerzenie znamion przestępstwa szpiegostwa przeciwko państwu polskiemu. Karana będzie nie tylko działalność szpiegowska na rzecz obcego państwa, ale również inne formy ją maskujące. Ponadto, wzrosną kary dla osób, którym to przestępstwo zostanie udowodnione.

Obecnie kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi od roku do 10 lat więzienia. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to od 5 do 25 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu informacji zagranicznym wywiadom grozi dziś od 3 lat więzienia. Po zmianach – od 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie. Obecnie – od 5 lat lub 25 lat więzienia.

Kolejną zmianą jest karanie dezinformacji związanej z działalnością szpiegowską. W projekcie czytamy, że chodzi o rozpowszechnianie "nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej".

