Zmiany w przepisach dot. referendum. Posłowie podjęli decyzję

Za przejęciem zmian było 243 posłów, przeciwko 209. Jeden z parlamentarzystów wstrzymał się od głosu. Projekt nowelizacji został przygotowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Celem jest umożliwienie przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, co wybory powszechne. Konfederacja proponuje rozszerzenie referendum o cztery kolejne pytania, a Lewica apeluje do innych partii, by nie głosowały za organizacją plebiscytu.

"Nowelizacja ma na celu dostosowanie rozwiązań umożliwiających przeprowadzania referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta RP lub wybory do Parlamentu Europejskiego do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, poprzez m. in. ujednolicenie godzin głosowania" – czytamy na profilu Sejmu w mediach społecznościowych.

Po co referendum

Dyskusja o ewentualnym referendum rozgorzała po tym, jak Unia Europejska wróciła do koncepcji tzw. przymusowej relokacji w ramach paktu migracyjnego, czyli narzucenia państwom członkowskim, żeby wpuściły na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Politycy PiS i PO od kilku dni oskarżają się wzajemnie, że polityczni oponenci nie zabezpieczą Polski przed masami imigrantów, a oni wprost przeciwnie. Jako gwarant bezpieczeństwa polskich granic przed imigrantami zaprezentował się nawet Donald Tusk. Swój spot w tej tematyce nakręcił także sztab Prawa i Sprawiedliwości.

W poniedziałek kwestia ewentualnego plebiscytu pojawiła się podczas konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego. Premier powiedział, że decyzja o jednym pytaniu nie jest jeszcze stuprocentowa. Zastrzegł, że istnieje możliwość sformułowania także jakiegoś innego pytania.

