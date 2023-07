"Nie dopuśćmy zdrajców do władzy". Matecki pokazuje spot z obrazami od sztucznej inteligencji

Radny PiS ze Szczecina i polityk Suwerennej Polski Dariusz Matecki zamieścił na swoim profilu na Twitterze spot, który pokazuje, co dla Polski będzie oznaczało zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Co najciekawsze, obrazy zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Spot Mateckiego

Wideo pokazuje prognozę skutków zwycięstwa PO jesienią tego roku. Pierwszym z nich ma być zalew kraju przez nielegalnych migrantów, którzy dostaną się do Polski przez granicę z Białorusią. Według narratora filmu, mur zbudowany przez obecny rząd zostanie przez PO rozebrany, co spowoduje niekontrolowany napływ migrantów. Obrazy pokazane na filmie przywołują relacje z Francji, gdzie w ostatnich dniach doszło do poważnych zamieszek wywołanych przez potomków migrantów, którzy przybyli do Francji.

Kolejną negatywną konsekwencją zwycięstwa Tuska będzie wycofanie się wojsk Stanów Zjednoczonych z Polski oraz rezygnacja Waszyngtonu z planów budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce.

Polska suwerenność

Co jeszcze będzie oznaczało zwycięstwo Tuska w październiku tego roku? Narrator opowiada o utracie przez Polskę suwerenności oraz o deprawacji dzieci przez ideologię gender.

– W 2024 roku Polska wyraża zgodę na powstanie Federacji Europejskiej. Następuje faktyczna likwidacja państwa polskiego. Aktywiście gender wkraczają do polskich szkół. Obowiązkowe zajęcia z drag queens w przedszkolach. Rząd wprowadza zakaz jedzenia mięsa na terenie całego kraju. Zgadza się na dodawanie do żywności produktów z mąką z robaków – mówi dalej lektor.

W dalszej części nagrania słyszymy głos autora filmu Dariusza Mateckiego, który mówi, że "Donald Tusk stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i suwerenności Polski".

– Nie dopuśćmy politycznych zdrajców do władzy – kończy nagranie Matecki.

