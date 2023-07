Jaki odpowiada Tuskowi: Za jego czasów...

Donald Tusk uczestniczył w sobotę w konwencji Nowoczesnej – partii współtworzącej z PO Koalicję Obywatelską. Polityk wykorzystał okazję do zaatakowania rządu, krytykując stan polskiej gospodarki i wskazując na wysoką inflację.

– Boże, jak ja się wstydzę każdego dnia za ten rząd, jak czytam statystykę np. taką, że w Europie, nie w Unii, w całej Europie, są trzy kraje, które mają najwyższą inflację: Turcja, Węgry i Polska na trzecim miejscu. Polska, która kilkanaście lat temu, 10 lat temu była na pierwszym miejscu, ale dokładnie w odwrotnej tabeli, z najniższą inflacją – stwierdził w trakcie Konwencji Nowoczesnej były premier.

Jaki reaguje na wystąpienie lidera PO

W reakcji na kolejne ataki ze strony Tuska, europoseł Patryk Jaki przytoczył na Twitterze niektóre wypowiedzi byłego premiera komentując dane podawane przez polityka i krytykując działania rządu PO-PSL.

"PDT: »Wakacje 4 os. rodziny=7 tys zł« czyli mniej niż 2 pary butów Tuska.

PDT: »Wyjazd na miesiąc 30 tys« mniej niż miesięczna pensja Tuska w niemieckiej robocie.

PDT: »Rodzina może mieć problem z wakacjami w Krynicy« – Nie to co bliski ludziom Tusk z wakacjami w Peru za publiczne pieniądze" – pisze europoseł PiS.

twitter

"A do tego fakty: Za jego czasów Ci co już siedzą na emeryturze dalej by pracowali" – wymienia dalej Jaki we wpisie.

"Na emerytury zabrał środki z OFE bo w budżecie nie było na nic. Dziś zwykli ludzie mają pełne wsparcie, wkrótce już #800plus" – wskazuje dalej europoseł i dodaje: "Inflacja to wina głównie wojny i cen energii, za którą odpowiedzialność ponosi on z Niemcami, bo uzależnili Europę od rosyjskiego gazu".

"A PJK (prezes Jarosław Kaczyński - red.) nie będzie dziś z działaczami partyjnymi jak PDT (premier Donald Tusk - red.) tylko zwykłymi ludźmi, bo oni są najważniejsi" – podsumował Jaki.

Czytaj też:

"Jestem zwolennikiem jednego pytania". Kaczyński o referendum ws. imigrantówCzytaj też:

Tusk drwi z Kaczyńskiego. "Taki instruktaż na pewno się przyda prezesowi"