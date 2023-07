Morawiecki: Huśtawka obywatelska, a nie Platforma Obywatelska

– Jakby mnie ktoś spytał, o jakiej Polsce marzę, to odpowiedź miałbym bardzo łatwą. Właśnie o takiej Polsce, jakiej tutaj doświadczam, o takiej jaką, widziałem przed paroma godzinami w Pułtusku – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku rodzinnego w gminie Skępe. Wcześniej szef rządu odwiedził wraz z prezesem PiS Pułtusk.

– O Polsce uśmiechniętych rodzin, zwykłych Polaków, którzy mają niezwykłe marzenia – dodał polityk. – By móc je realizować, trzeba zaufania, bo zaufanie jest podstawą między ludźmi i zaufanie do tego, że co się obieca, to ze wszystkich sił staramy się wykonać – tłumaczył szef rządu.

Morawiecki uderza w Platformę Obywatelską

– Jesteśmy dzisiaj tutaj z państwem, aby zdać pierwsze sprawozdanie z ostatnich kilku tygodni. Niecałe dwa miesiące temu przedstawiliśmy trzy pierwsze wielkie, ważne społeczne projekty: Rodzina 800 plus, darmowe leki dla seniorów i darmowe autostrady państwowe – mówił dalej premier, który do gminy Skępe przyjechał wraz z ministerstwo rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg.

– Wczoraj Sejm przyjął rozwiązania, których domagało się PiS. Po drugie, to darmowe leki dla seniorów, za parę dni zajmie się tym rząd. Po trzecie, darmowe autostrady, obiecaliśmy–wykonaliśmy, od tygodnia można za darmo jeździć państwowymi autostradami. Ponieważ do tego się zobowiązaliśmy i dotrzymaliśmy słowa. To zobowiązanie i dotrzymywanie słowa to nie jest coś, co było naturalne w polskiej polityce, było inaczej – tłumaczył Morawiecki.

– Czy byłoby wdrażane 500 Plus, gdyby spełniło się marzenie opozycji o zmianie władzy? Czy byłoby 500 Plus? Oni 500 razy to zmieniają zdanie. (...) Huśtawka obywatelska, a nie Platforma Obywatelska, i tak by wyhuśtali wszystkich – podsumował szef rządu.

