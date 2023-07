Z którym ugrupowaniem Konfederacja stworzy koalicję? Zaskakujący wynik sondażu

W nowym badaniu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl (z 5-7 lipca) dwie największe partie odnotowują delikatny spadek poparcia, a na sile zyskuje właśnie Konfederacja. Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, na Zjednoczoną Prawicę głos oddałoby 34,5 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.), a na Koalicję Obywatelską 30,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.).

Znajdująca się na trzecim miejscu Konfederacja mogłaby liczyć na 14,6 proc. głosów (wzrost o 1,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania) i jest to już kolejny sondaż, zgodnie z którym od jesienie będzie to trzecia siła w Sejmie.

Do Sejmu dostałyby się także Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska) z 11 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt proc.) i Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Razem) z 7,5 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt proc.). W badaniu 1,8 proc. ankietowanych wskazało, że chce oddać głos na inną partię.

Koalicja Konfederacji z PiS-em lub PO?

W związku z tymi wynikami, w nowym badaniu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl, ankietowanym zadano pytanie: "Jak Pani/Panu się wydaje – z którym ugrupowaniem Konfederacja utworzy koalicję, jeśli to od niej będzie zależało kto uzyska większość w Sejmie po najbliższych wyborach parlamentarnych?".

W odpowiedzi aż 47 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "Konfederacja nie wejdzie w koalicję i pozostanie niezależna", a kolejne 40 proc. uważa, że dojdzie jednak do koalicji skrajnej prawicy z Prawem i Sprawiedliwością.

Jedynie 13 proc. badanych oceniło, że Konfederacja będzie chciała rządzić razem z Koalicją Obywatelską.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 30 czerwca do 3 lipca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1093 osób.

