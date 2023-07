Święto Wojska Polskiego. Błaszczak podał szczegóły

Podczas konferencji w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej szef MON poinformował o programie tegorocznych uroczystości Święta Wojska Polskiego. – Rozpoczniemy te obchody już 12 sierpnia. Do 15 sierpnia organizowane będą pikniki. 70 miejscowości w naszym kraju, gdzie będzie można spotkać żołnierzy Wojska Polskiego i porozmawiać z nimi. Takim punktem kulminacyjnym oczywiście będzie 15 sierpnia, Warszawa i defilada. O 14:00 rozpoczynamy defiladę. W defiladzie uczestniczyć będą żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Będzie także pokaz nowoczesnego sprzętu, więc będą czołgi Abrams, będą czołgi K2, będą bojowe wozy piechoty Borsuk – poinformował minister Błaszczak.

– Będą Patrioty, będą również pojazdy minowania narzutowego BAOBAB – też produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jeśli chodzi o siły powietrzne będą śmigłowce zamówione zarówno w Mielcu – Black Hawki i w Świdniku z rodziny AW. Będą samoloty FA 50 z biało czerwoną szachownicą. Będą również samoloty sił sojuszniczych. W naszej defiladzie uczestniczyć będą żołnierze Wojska Polskiego oczywiście, ale także żołnierze z sił Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Serdecznie wszystkich zapraszam zarówno na pikniki, jak i samą defiladę. Będzie to okazja, żeby zapoznać się z wyszkoleniem żołnierzy Wojska Polskiego, z nowoczesnym sprzętem. Będzie to również okazja do tego, aby skosztować żołnierskiej grochówki. Będzie to także okazja, żeby przystąpić do Wojska Polskiego – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Defilada w Warszawie

Podczas defilady będzie można podziwiać ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nie zabraknie także pokazu kunsztu polskich pilotów, którzy na polskim niebie zaprezentują aż 92 statki powietrzne, m.in. FA 50, F-16 i bezzałogowce.

– 15 sierpnia i wszystkie towarzyszące pikniki będą pokazem siły jedności, tego wszystkiego co dzieje się przy granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to ważne wydarzenie dla nas wszystkich. Pokazujące, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Pokazujące, że żołnierze Wojska Polskiego są świetnie wyszkoleni, że dysponują nowoczesną bronią. Sądzę, że pokaz Abramsów, czołgów K2, armatohaubic K9, Bayraktarów udowodni, że Wojsko Polskie jest nowocześnie uzbrojone. Dodam do tego także Patrioty i zestawy Małej Narwi. To są wszystko przykłady tego, jak dynamicznie wzmacniane jest Wojsko Polskie. To są przykłady jak władze Polski dbają o to, żeby Polska była bezpieczna. Zachęcam wszystkich, żeby przyjechać do Warszawy i uczestniczyć w defiladzie, żeby obserwować żołnierzy. Następnie, żeby uczestniczyć w piknikach, w 70 miejscowościach w całej Polsce – zaznaczył szef MON.

Na terenie całego kraju odbędzie się blisko 70 pikników wojskowych, podczas których prezentowane będzie indywidualne wyposażenie żołnierza oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego.