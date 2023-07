Dzieci i dorośli z Ukrainy wypoczywali w ośrodku Caritas

Pobyt Ukraińców w Popowie został sfinansowany między innymi z środków przeznaczonych na działalność Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które prowadzi diecezjalna Caritas.

Wypoczynek dla dzieci i seniorów z Ukrainy

Caritas Diecezji Płockiej zorganizowała letni wypoczynek dla dzieci i seniorów z Ukrainy, (obecnie przebywających na terenie diecezji płockiej, beneficjentów Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, prowadzonym przez Caritas Diecezji Płockiej) – w swoim Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym w Popowie-Letnisku.

W dniach od 3 do 9 lipca przebywało tam 97 osób: 49 osób, to dzieci i seniorzy ukraińscy, natomiast 48 osób, to seniorzy z diecezji płockiej, a także opiekunowie uczestników. W tym gronie było dwóch psychologów, dwóch instruktorów oraz jedna wychowawczyni przedszkolna. Wszyscy podopieczni Caritas mieli zapewniony nocleg, wyżywienie i wiele atrakcji.

Każdy dzień pobytu w Popowie nosił inny tytuł. Były to dni: "Poznajmy się", "Jesteśmy z Ukrainy" (m.in. poznanie historii i folkloru, zajęcia plastyczne, pieczenie ciastek), "Jesteśmy z Polski" (np. lepienie pierogów, szydełkowanie, gry planszowe), "Dzień Bajki”"(spektakle w strojach postaci bajkowych), "Dzień Sportu" (m.in. gry i zabawy, plecenie wianków z ziół i gałęzi), "Dzień Marzeń"(rozmowy z psychologami, spotkanie z "Ratownikami Marzeń" z Warszawy), Dzień Wyjazdu. W programie zajęć każdego dnia była gimnastyka, tematyczne warsztaty integracyjne, projekcja filmu i dyskoteka.

"Wrócili z Popowa radośni i szczęśliwi"

– Pobyt dzieci i seniorów ukraińskich w Popowie sfinansowany został z trzech źródeł: środków Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy Caritas Diecezji Płockiej, a także środków Caritas Polska i Caritas Internationalis – podsumowuje Małgorzata Przemyłska, koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Płocku.

– Goście z Ukrainy za zorganizowanie wypoczynku w Popowie bardzo nam dziękowali. Uczestniczyli we wszystkich zajęciach z wielkim zaangażowaniem. Wrócili z Popowa radośni i szczęśliwi – dodałą Przemyłska.

Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy w Popowie-Letnisku znajduje się nad Bugiem, blisko Zalewu Zegrzyńskiego, na terenie Puszczy Białej.

Czytaj też:

"UE doceni wysiłek Polaków". Fogiel: Nich pan Budka nie używa zasłony dymnejCzytaj też:

Koniec z socjalem dla imigrantów. Konfederacja zaprezentowała 12-punktowy projekt