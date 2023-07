Polacy nie chcą imigrantów spoza UE. Nowy sondaż

Trwa dyskusja o przymusowej relokacji imigrantów, sprzeciwie Warszawy wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej i przyjmowaniu do Polski imigrantów zarobkowych.

Tymczasem jak pokazuje nowy sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", chociaż Polacy uważają, że w tym sporze z Brukselą rację ma Komisja Europejska, to jednocześnie nie chcą przyjmowania imigrantów spoza UE do naszego kraju.

"Tak" dla polityki migracyjnej, ale bez sprowadzania imigrantów?

W ankiecie zapytano m.in. "Kto Pana/Pani zdaniem ma rację w sporze o unijny pakiet migracji i azylu?".

W odpowiedzi aż 43,7 proc. badanych opowiedziało się za stanowiskiem Komisji Europejskiej, a 34,5 proc. ankietowanych wskazało, że rację ma polski rząd. Jednocześnie aż 11,3 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź "Nikt nie ma racji", a 10,6 proc. "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Jednocześnie jednak aż 45,5 proc. ankietowanych nie chce, aby do Polski, do pracy ściągani byli obywatele państw spoza Unii Europejskiej. 25,5 proc. badanych "Zdecydowanie nie zgadza się" ze stwierdzeniem, że "Polska powinna ściągać do pracy w naszym kraju obywateli państw spoza UE", a 20 proc. "Raczej się nie zgadza".

Odmiennego zdania jest prawie 40 proc. badanych – 25,1 proc. wskazało, że "Raczej się zgadza" z tym stwierdzeniem, a 14,5 proc., że "Zdecydowanie się z zgadza". Aż 14,9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie United Surveys dla RMF FM i "DGP" zostało przeprowadzone w 7-9 lipca na próbie 1000 osób.

Dyskusja o ewentualnym referendum rozgorzała po tym, jak Unia Europejska wróciła do koncepcji tzw. przymusowej relokacji w ramach paktu migracyjnego, czyli narzucenia państwom członkowskim, żeby wpuściły na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

