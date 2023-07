"Życie obywateli staje się prostsze". Ustawa o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

„Każda redukcja biurokratycznych obowiązków skutkuje tym, że maleją koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wzrasta jej efektywność, życie obywateli staje się prostsze, a funkcjonowanie Państwa tańsze” – mówił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Społeczny odbiór zmian wprowadzonych poprzednią przygotowaną przez Komisję i uchwaloną już ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych i kolejne liczne propozycje kierowane do Komisji są najlepszym dowodem na to, że prace nad kolejnymi ustawami deregulacyjnymi są nie tylko potrzebne, ale i konieczne.

– Proponowane zmiany poszerzają wolność obywateli i przedsiębiorców. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność osobistą, wzmacniają realizację prawa własności. Redukują biurokrację, która hamuje rozwój i uprzykrza życie. Stanowią one realizację programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z 2019 r., w którym zapisano: „Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie opowiada się za wolnością w sferze praw jednostki i dąży do zabezpieczenia wolności w życiu społecznym. Zmiany te będą wspierać rozwój społeczny i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, co – mając wciąż na uwadze wiele negatywnych skutków pandemii i wojny na Ukrainie, które dotykają wszystkich Polaków – ma szczególnie istotne znaczenie – wskazywał Bartłomiej Wróblewski.

Wiele spośród proponowanych zmian jest efektem poszukiwania kompromisu i ważenia interesów różnych podmiotów.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych przyjętą ustawą – a są one wprowadzane do 28 ustaw – należy:

obniżenie stawki podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23% do 5%;

zwiększenie o 50% kwoty przychodów, do której możliwe jest opłacanie podatku ryczałtowego z 2 mln euro do 3 mln euro;

zniesieniu limitu czasowego korzystania z tzw. małego ZUSu plus;

określeniu rocznego (w miejsce miesięcznego) progu, do którego możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej;

trzykrotne (ze 100 do 300 tys. zł) zwiększenie progu, do którego możliwe jest prowadzenie tzw. uproszczonej księgowości przez organizacje pozarządowe;

złagodzenie formy, która musi być zachowana przy zawieraniu umowy leasingu – w miejsce obowiązującej pod rygorem nieważności formy pisemnej proponuje się wprowadzenie formy dokumentowej;

wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu dowolnego pojazdu;

częściowe zniesienie obowiązku uzyskiwania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego przy obrocie nieruchomościami nabytymi w drodze dziedziczenia bądź darowizny;

wprowadzenie możliwości częściowego zwalniania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy nie wytwarzają popiołów paleniskowych;

wzmocnienie pozycji obywateli i przedsiębiorców w razie ich sporów z ZUSem (to organ publiczny będzie musiał przed sądem udowodnić swoje racje);

wprowadzenie możliwości „przepisania” klubu sportowego wpisanego do ewidencji prowadzonej przez starostę do Krajowego Rejestru Sądowego;

zmniejszenie dolegliwości związanych z obowiązkiem ustanawiania obligatoryjnych zabezpieczeń przez posiadaczy odpadów;

modyfikacja przepisów dotyczących stanowienia i oceny skutków obowiązywania prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej;

przywrócenie gminom autonomii w ustalaniu minimalnej liczby miejsc parkingowych realizowanych w ramach inwestycji mieszkaniowych i wydłużenie okresu obowiązywania ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;

wprowadzenie możliwości orzekania przez samorządowe kolegia odwoławcze w niektórych sprawach w składach jednoosobowych i obradowania w trybie zdalnym.

– Eliminowanie zbędnych obciążeń prawnych skutkuje zwiększaniem zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa i podnosi poziom kultury prawnej społeczeństwa. Ograniczanie biurokracji, obciążającej zarówno obywateli (w tym przedsiębiorców) jak i organy administracji publicznej, jest cały czas potrzebne i to we wszystkich obszarach życia społecznego. Przygotowany projekt w wielu sprawach, czasami być może pozornie drobnych, ale w istocie zawsze ważnych, tę biurokrację ogranicza – mówił poseł Bartłomiej Wróblewski.