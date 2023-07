Trzyletni chłopiec zmarł w żłobku, trwa śledztwo. "Dziecko było długo reanimowane"

Do tragedii doszło we wtorek 11 lipca, w żłobku przy ulicy Podwisłocze na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie. Jak relacjonują lokalne media, dziecko zadławiło się podczas drugiego śniadania, przed godziną 12.

Trzyletni chłopiec miał połknąć jednocześnie dwa winogrona, które utknęły mu w gardle. Na pomoc dziecku ruszyły opiekunki, które są przeszkolone z zasad pierwszej pomocy. Kobietom udało się jednak wyciągnąć z gardła chłopca tylko fragment winogrona.

Na miejsce wezwano pogotowie, ale pomimo długiej reanimacji nie udało się uratować trzylatka.

Poruszenie wśród opiekunów dzieci

W mediach pojawiła się informacja, że po wypadku władze żłobka skontaktowały się z rodzicami innych dzieci, prosząc ich o odbiór dzieci z placówki. Rodzice dopiero na miejscu mieli dowiadywać się, że w żłobku doszło do tragedii.

– To stało się w grupie mojego wnuka. Nic nie wiem, poza tym, że maluchy jadły winogrona. Potwierdza to mój wnuczek — relacjonował jedna z kobiet odbierających wnuka z placówki.

– Nic mi nie powiedziano. Myślałem, że może jest jakaś infekcja i to jest powód, aby wcześniej odebrać dzieci — tłumaczyła inna kobieta, której syn chodzi do żłóbka, gdzie doszło do tragedii.

Sprawę bada prokuratura, w czwartek odbędzie się sekcja zwłok

Sprawa śmierci trzyletniego chłopca zajmuje się policja i prokuratura. Służby nie chcą udzielać informacji o szczegółach prowadzonych działań, ze względu na dobro sprawy.

Rzeszowska prokuratura potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia w wyniku którego zmarło dziecko. W sprawie prowadzone jest śledztwo, a w czwartek przeprowadzona ma zostać sekcja zwłok chłopca.

Miasto Rzeszów jako organ prowadzący żłobek zapewnia, że wszyscy pracownicy byli przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy. Jak podkreślają, takie szkolenia odbywają się regularnie – podaje serwis nowiny24.pl.

Media podają również, że dzisiaj żłobek przy ulicy Podwisłocze jest otwarty, a władze miasta zapewniły dyżur psychologa dla pracowników i rodziców dzieci.

Czytaj też:

Kobieta i dziecko wypadli z promu. Duńskie służby: To nie był wypadekCzytaj też:

Rodzice przeciwko szkolnym programom wychowania seksualnego