"Pan jest kretem Rydzyka, czy Kaczyńskiego?". Nerwowo na spotkaniu z Hołownią

We wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia odwiedził Łomżę, gdzie w parku Jana Pawła II spotkał się z mieszkańcami.

Seniorka kontra Hołownia

W pewnym momencie spotkania do polityka podeszła starsza kobieta, która w ostrych słowach skrytykowała lidera Polski 2050. Uczestniczka spotkania zapytała Hołownię m.in. czy ten "jest kretem Rydzyka, czy Kaczyńskiego tak, jak Morawiecki był kretem Tuska".

Zaskoczony polityk zapytał kobietę, dlaczego ta go obraża. – Bo pan startował na prezydenta i jak pan przegrał, zamiast Trzaskowskiego poprzeć, kogo pan poparł? – mówił zdenerwowana seniorka.

– Trzaskowskiego, ale oczywiście, że Trzaskowskiego. Droga pani, pani żyje w jakimś Matriksie – tłumaczył w odpowiedzi lider Polski 2050, jednak kobieta przekrzykiwała polityka, zaprzeczając, że ten poparł kandydata Koalicji Obywatelskiej. Hołownia stwierdził następnie, że kobieta została "poważnie zindoktrynowana i zmanipulowania w sposób, który utrudnia dyskusję". W reakcji seniorka kilka razy przerywała politykowi i przekrzykiwała go, jednak po chwili odeszła od mikrofonu.

– Widzicie, do tej pory myślałem, że tylko zwolennicy PiS potrafią w ten sposób. Jest pani, jak rozumiem, zwolenniczką PO, opozycji i to pokazuje, do czego doszliśmy, do czego doprowadziła polaryzacja w Polsce – skomentował sytuację lider Polski 2050.

Na kogo chcą głosować Polacy? Jest nowy sondaż

Tymczasem jak wskazuje nowe badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski, Trzecia Droga (czyli koalicja PSL i Polski 2050) traci poparcie i utrzymuje się na czwartym miejscu w sondażach. Największym poparciem cieszy się wciąż Prawo i Sprawiedliwość, jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie może liczyć na samodzielne rządy.

Na koalicję Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry chce w tym momencie głosować 33,4 proc. respondentów. To wzrost o 1,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie w wysokości 28,5 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Trzecia Konfederacja odnotowała wynik 14,5 proc. To więcej o 0,5 pkt. proc.

Na dalszych miejscach uplasowały się Trzecia Droga oraz Lewica. Na koalicję Władysława Kosiniaka-Kamysz oraz Szymona Hołowni chce oddać swój głos 11 proc. ankietowanych (wcześniej było to 12,1 proc.). Z kolei Lewica zgromadziła poparcie w wysokości 10,7 proc. (wcześniej 8 proc.). Na AgroUnię chce głosować 1,1 proc. badanych. 0,8 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos

