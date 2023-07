PiS pod siedzibą PO. Partia rozpoczyna nową akcję

Politycy PiS zamierzają przypomnieć Polakom największe afery Platformy Obywatelskiej. W tym celu w piątek zainaugurowano nową akcję - "drużyna afer Tuska". Szczegóły zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej, która odbyła się pod siedzibą Platformy Obywatelskiej. Wzięli w nie udział Rafał Bochenek, Daniel Milewski oraz Jan Kanthak.

Afery PO

Jak powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek, akcja ma zwrócić uwagę Polaków na nieudolne rządy poprzedników i zniszczyć tworzone przez Donalda Tuska wrażenie "jakby był człowiekiem znikąd".

– Człowiekiem nowym, który w Polsce nigdy nie rządził, nie podejmował żadnych decyzji, za nic kompletnie nie odpowiadał. Człowiekiem, który w Polsce nie ma żadnych kolegów. My dzisiaj uruchamiamy jako PiS i cały obóz Zjednoczonej Prawicy inicjatywę "drużyna afer Tuska" – powiedział Bochenek.

Rzecznik PiS stwierdził, że akcja ma "przypomnieć jakich kolegów ma Donald Tusk, jacy politycy stoją za plecami Tuska i jacy politycy będą chcieli mieć wpływ na to, co dzieje się w Polsce wtedy, kiedy Donald Tusk dojdzie do władzy". Bochenek wymienił m.in. Stanisława Gawłowskiego, oskarżonego w aferze melioracyjnej.

"Parada oszustów"

– Media donoszą iż chodzi o gigantyczne łapówki, nieruchomości, pranie brudnych pieniędzy. To wszystko przez służby jest ustalane, natomiast te osoby stoją dzisiaj za plecami Donalda Tuska i chcą, aby PO wróciła do władzy – stwierdził Bochenek.

– Pokazujemy "paradę oszustów". Pokazujemy sylwetki takich ludzi jak: pan Grabarczyk, jak pan Neumann, który stał się złym rozpoznawczym znakiem PO. Jeżeli były czasy kiedy opozycja rządziła i nie potrafiła zarządzać mieniem państwowym oraz instytucjami państwowymi to nie spodziewajmy się czegoś innego gdyby doszli znowu do władzy – powiedział z kolei Jan Kanthak.

