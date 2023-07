Święto Wojska Polskiego. MON zaprasza na liczne wydarzenia

"Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział" – pisze MON w opublikowanym w piątek komunikacie.

Hasło: Silna Biało-Czerwona

"W niedzielę, 13.08 br. o godz. 13.00 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - otwarcie nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej. Uroczystość uświetni przemarsz przez bramę Nowomiejską Cytadeli Warszawskiej na Plac Gwardii Pieszej Koronnej oddziałów rekonstruktorów historycznych w mundurach żołnierzy polskich wojsk od X do XX w. Będą także inne atrakcje m.in.:

- wystawa inauguracyjna „1000 – lat chwały Oręża Polskiego” obejmująca około 3,5 tys. najcenniejszych i najbardziej spektakularnych zabytków z liczącej ponad 300 tys. obiektów kolekcji Muzeum Wojska Polskiego,

- pokaz grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających polskie formacje zbrojne od początków państwa polskiego do czasów Powstania Listopadowego,

- dioramy historyczne obozowisk wojskowych z różnych epok,

Po ceremonii otwarcia, zapraszamy na piknik wojskowy z licznymi stoiskami i pamiątkami historycznymi.

Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego to nowoczesny pawilon, który wykorzystuje najnowsze możliwości techniczne i rozwiązania architektoniczne, nawiązując jednocześnie do historycznych form i polskich tradycji wojskowych. Stanowi on godną oprawę dla bogatych zbiorów i siedzibę Muzeum na miarę XXI wieku. Poza salami ekspozycyjnymi, znajdują się w nim magazyn eksponatów oraz nowoczesne sale multimedialne i konferencyjne, dzięki którym Muzeum będzie oferować również bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych.

Muzeum Wojska Polskiego będzie można zwiedzać bezpłatnie od 13 do 15 sierpnia.

twitter

Wielka Defilada w Warszawie

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentujemy 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.

MON zaprasza na wojskowe pikniki

W dniach 12–15.08 zapraszamy na blisko 70 pikników, które odbywać się będą w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych.

Pokaz dynamiczny wyszkolenia żołnierzy, medycyny pola walki oraz udzielania pierwszej pomocy to gwarantowane emocje i przeżycia, które pozwolą wyobrazić sobie, jak wygląda codzienny dzień służby żołnierza.

Będzie można także spróbować grochówki wojskowej z chlebem wypiekanym na miejscu w piekarni polowej.

Zapraszamy także do mobilnych punktów poboru krwi w wybranych lokalizacjach oraz występy orkiestr wojskowych, które od lat przyciągają tłumy fanów. Nie zabraknie także Kin frontowych czyli plenerowych pokazów filmowych z najlepszymi filmami o tematyce militarnej.

Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych obecni będą przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy w profesjonalny sposób przekażą informacje jak dołączyć do szeregów Wojska Polskiego. Nasi rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie i podpowiedzą w jaki sposób zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przedstawią możliwości służby w wybranej przez siebie specjalności i wskażą miejsca służby na terenie całego kraju.

Spełniaj swoje marzenia i zostań żołnierzem Silnej Biało-Czerwonej: marynarzem, kierowcą zawodowym, saperem, kucharzem, pilotem czy nawigatorem.

informacje na temat lokalizacji pikników na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl oraz na naszych kontach w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Święto Wojska Polskiego. Błaszczak podał szczegóły