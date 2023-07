Czarzasty kontra Czarzasty. Lider Lewicy zmienia zdanie ws. kandydatury Giertycha

Pod koniec maja były wicepremier, mec. Roman Giertych potwierdził, że wystartuje w jesiennych wyborach do Senatu. Mecenas będzie próbował wrócić do polityki z okręgu poznańskiego. Problem w tym, że aby Giertych mógł wystartować bez konkurencji ze strony opozycji, ze startu w tym okręgu musiałaby zrezygnować wieloletnia senator Platformy Obywatelskiej Jadwiga Rotnicka.

Co więcej Rotnicka już wcześniej w rozmowie z Wirtualną Polską zadeklarowała, że odrzuca taki wariant i ma zamiar tak czy inaczej startować w wyborach

Czarzasty o kandydaturze Giertycha

Do sprawy odniósł się w poniedziełek, na antenie radia TOK FM, jeden z liderów Nowe Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Polityk podkreślił w rozmowie z dziennikarką, że jego ugrupowanie nie zgodzi się to Giertych był jednym z kandydatów w ramach Paktu Senackiego, albo żeby wystartował w okręgu, w którym opozycja nie wystawi wobec niego konkurencyjnego kandydata.

– To wymaga zgody czterech stron. Co do niektórych nazwisk to jest niemożliwe, na przykład pana Giertycha – tłumaczył Czarzasty.

Jak podkreślił dalej wicemarszałek Sejmu, brak poparcia Lewicy dla byłego wicepremiera to konsekwencja oceny historii politycznych działań Giertycha. – Pamiętam pana Giertycha jako ministra edukacji, pamiętam pana Giertycha jako założyciela Ligi Polskich Rodzin, pamiętam pana Giertycha jako wicepremiera u Jarosława Kaczyńskiego. Po prostu mam pamięć – stwierdził Czarzasty.

Giertych komentuje słowa Czarzastego

W reakcji na słowa wicemarszałka Sejmu Giertych przypomniał w mediach społecznościowych fragment innego wywiadu z liderem Lewicy, w którym Czarzasty zapewniał, że nie będzie blokował kandydatury byłego wicepremiera.

twitter

Na antenie radia RMF FM Czarzasty został wówczas zapytany o ewentualną kandydaturę Giertycha. – Najważniejszą rzeczą jest to, żeby swoje ego i swoje zapędy opanować i się cofnąć dwa czy trzy kroki – mówił wówczas polityk.

– Jeżeli pan Roman Giertych zostanie przez kogoś zgłoszony, a na pewno nie będzie to Lewica, ja nie mam prawa tego blokować – zapewniał następnie wicemarszałek Sejmu.

"Dziękuję za tę deklarację pana Czarzastego. To ważne słowa" – skomentował tamtą wypowiedź Czarzastego Giertych.

Czytaj też:

Müller: Giertych czy Lis to pomagierzy TuskaCzytaj też:

Miller chwali Giertycha. "Warto mu sprzyjać"